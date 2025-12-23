德國宣布遣返敘利亞人 2011年以來首見

德國內政部今天宣布遣返一名敘利亞男子。這是自從2011年敘利亞內戰爆發以來首見。

法新社報導，內政部指出，在德國因刑事犯罪遭定罪的該名敘利亞移民今天上午被送往大馬士革，由敘利亞當局接收。

內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）在新聞稿中表示：「確保罪犯離開我國符合我們社會的合法利益。」

這項在聖誕節前夕執行的遣返行動是德國與敘利亞政府長達數個月談判的結果，與柏林當局致力和阿富汗塔利班（Taliban）政府達成遣返協議的情況類似。

不過人權團體認為當地持續不穩定，並且被證明侵犯人權，對於將移民遣返這兩個國家的行動提出批評。

然而，自從前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）一年前垮台以來，恢復對敘利亞的遣返已經成為保守派主導的德國政府外交優先事項之一。

今年7月，奧地利成為自從2011年以來第一個遣返敘利亞人的歐洲聯盟國家。

德國內政部表示，已與大馬士革和喀布爾達成協議，未來可定期遣返「罪犯和危險分子」。

約有100萬名敘利亞人逃離內戰前往德國，其中許多人於2015年抵達。

今天遣返的敘利亞男子曾因加重搶劫、傷害和勒索等罪名，在德國西部北萊茵-西發利亞邦（NorthRhine-Westphalia）服刑。

內政部表示，今天也遣返一名阿富汗男子，他同樣因故意傷害和其他犯罪而服刑。