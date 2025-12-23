巴基斯坦警方遭炸彈與槍枝攻擊釀5死 總理譴責暴力

快訊

中央社／ 白夏瓦23日綜合外電報導
巴基斯坦總理夏立夫。圖／法新社
巴基斯坦總理夏立夫。圖／法新社

巴基斯坦警方今天表示，一輛警用廂型車在西北地區遇襲，歹徒先以土製炸彈攻擊再開槍，造成4名警察與1名駕駛殉職，總理夏立夫譴責這起攻擊事件。目前尚無組織宣稱犯案。

路透社報導，這起攻擊事件發生在巴基斯坦西北部的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）卡拉克區（Karak），該地區過去較少遭受武裝分子襲擊。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）譴責今天的暴力攻擊，並指出：「警方一直在反恐戰爭中，扮演站在前線的角色。」

開柏普赫圖赫瓦省與鄰國阿富汗接壤，近期隨著暴力攻擊激增，巴基斯坦與阿富汗的關係急劇惡化。

兩國10月爆發塔利班組織（Taliban）重掌阿富汗以來的最嚴重邊境衝突後，雙方努力維持停火。

巴基斯坦將境內暴力活動升溫歸咎於武裝分子利用阿富汗領土策劃襲擊。喀布爾方面則否認，強調巴基斯坦的安全問題屬於他們的內部事務。

巴基斯坦多山的邊境地區是巴基斯坦塔利班運動（Tehreek-e-Taliban）伊斯蘭武裝分子的根據地，他們與巴基斯坦政府的戰爭持續近20年。

