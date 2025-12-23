南韓首枚民營商業火箭3度延宕終發射 升空失利墜毀

韓國首枚民營商業火箭「韓光-Nano」（Hanbit-Nano）今天自巴西發射中心升空後，火箭發生異常，隨即起火、墜毀。

韓聯社報導，韓國新創太空公司Innospace表示，巴西時間22日晚間10時13分，「韓光-NANO」在艾坎塔拉（Alcantara）發射中心發射升空後被監測出異常，30秒後火箭墜落地面安全區域。火箭落地時未造成人員傷亡。

「韓光-Nano」原定11月22日發射，這次發射任務已是第三度延期。從YouTube直播畫面可見火箭升空不久就起火，直播也隨即中斷。

「韓光-NANO」總長21.8公尺，直徑1.4公尺，重18.8噸，可將90公斤重的衛星送入500公里高度的太陽同步軌道。此次火箭任務搭載5枚衛星，計劃部署至300公里的低軌道。

Innospace正在調查火箭發射任務失敗的原因，日後將公布分析結果。「韓光-Nano」若發射成功，Innospace公司有望成為首家將客戶衛星送入軌道的韓國民營企業。