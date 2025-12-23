李在明：南韓海警應嚴打大陸漁船非法捕撈 還要重罰

快訊

中央社／ 台北23日電
南韓總統李在明。美聯社
韓聯社報導，韓國總統李在明今天在釜山向海警等單位指示，韓國海警應採取更強有力的措施，才能防止中國漁船非法捕撈並抗拒執法的情況重演。他並指示，有必要大幅調高非法捕撈漁船被扣押的擔保金，要罰到「多艘船一起湊錢也吃不消」才行。

據報導，李在明今天前往韓國海洋水產部位在釜山的臨時辦公大樓，聽取該部和海警工作彙報，並作上述表示。

報導說，李在明在聽取彙報時表示，他曾指示韓國海警要把非法捕撈的打擊方式，從驅逐或阻攔改成「儘量抓捕」。接著他詢問當前針對中國漁船在韓國專屬經濟區（EEZ）海域非法捕撈的執法現況。

根據報導，李在明在提到中國漁船抗拒韓國海警執法行為時指示，韓國海警應該採取更強有力的措施，才能防止類似情況重演。且韓方有必要大幅調高對非法捕撈漁船被扣後徵收的擔保金，要罰到「多艘船一起湊錢也吃不消」。

報導提到，李在明還要求韓國有關部門，讓非法捕撈漁船「清楚地認識到（韓國）政府採取嚴厲執法措施」。

韓國海洋警察廳代理廳長張仁植表示，韓國海警必將整治非法捕撈，並將與相關機構合作調高被扣押漁船的擔保金；而海洋水產部副部長金晟範也表示，該部將立即推動修法。

