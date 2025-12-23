快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

緬甸軍方強迫民眾投票 聯合國譴責暴力打壓異己

中央社／ 日內瓦23日綜合外電報導
聯合國人權事務高級專員圖克。圖／歐新社
聯合國人權事務高級專員圖克。圖／歐新社

聯合國今天說，緬甸軍政府運用暴力與威嚇手段，強迫民眾參加即將舉行、由軍方控制的選舉，反對軍方的武裝團體則以類似手法阻止民眾投票。

⭐2025總回顧

法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）發布聲明表示：「緬甸軍方當局必須停止動用殘酷暴力強迫人民投票，也必須停止逮捕表達異議的民眾。」

緬甸軍政府預計自28日起舉行投票，並宣稱這場高度受限的選舉是5年前推翻上屆民選政府後、重新邁向民主的象徵，當時軍方政變引發內戰。

國際監察機構普遍認為，這場為期1個月、分階段進行的選舉，不過是軍方戒嚴統治的變相包裝。

圖克上月曾對法新社表示，在目前情勢下於緬甸舉行選舉「難以想像」。他今天警告，平民不論參加與否，都分別面臨軍方及武裝反對團體的威脅。

聲明中說，已有數十人因為行使表達自由權利，被依據「選舉保護法」拘留。

聲明提到，許多被捕者遭到「極其嚴苛的刑期」，其中仰光地區附近城鎮的3名青年僅因張貼反選舉海報，就分別被判處42至49年徒刑。

聯合國人權辦公室也收到來自緬甸多地，包含瓦城（Mandalay）地區的流離失所者回報，他們被警告如果不回家投票，將遭到攻擊或沒收房屋。

圖克強調：「強迫流離失所者冒險、非自願地返鄉是侵害人權的行為。」

緬甸 聯合國

延伸閱讀

緬甸軍政府推動大選 國際批評美化軍事統治

擔任要職比例越來越高 日本為何大力加強在聯合國的影響力？

中國駐聯大使就「台灣有事」告狀安理會！日大使冷回：發言不恰當

「手雷射醫師」自稱聯合國法官徵女會計 騙提款卡盜領1萬被逮

相關新聞

日本福井除役中反應爐傳「放射性水外洩」 多名員工恐受輻射暴露

日本「北陸放送」23日報導，日本原子力機構等單位表示，福井縣敦賀市正進行除役作業的新型轉換爐原型反應爐「普賢」，當天傳出...

日本自民黨代行幹事長萩生田光一 率團向安倍晉三銅像致意

日本眾議員、自民黨代行幹事長萩生田光一率團訪台，在與賴清德總統會面後，今天南下高雄前往紅毛港保安堂向已故前首相安倍晉的三...

帶女兒金朱愛同行！金正恩揭幕北韓豪華度假村 專家分析背後算盤

北韓官媒今天報導，國家領導人金正恩與女兒金朱愛日前為新落成的山區豪華度假村揭幕，園區內設有燒烤餐廳和熱水浴池等舒適的休閒...

李在明：南韓海警應嚴打大陸漁船非法捕撈 還要重罰

韓聯社報導，韓國總統李在明今天在釜山向海警等單位指示，韓國海警應採取更強有力的措施，才能防止中國漁船非法捕撈並抗拒執法的...

為在太平洋試採稀土做準備 日本將在南鳥島建處理設施

「日本經濟新聞」22日報導，日本內閣府計劃於2027年之前在日本最東端離島南鳥島，設置設施以處理含稀土的泥巴，此舉是為了...

路透揭露美國防部報告 預期北京2027年底具備奪台能力

路透22日報導，根據一份尚未發布的美國國防部報告草案，報告中詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。