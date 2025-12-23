聽新聞
日本福井除役中反應爐傳「放射性水外洩」 多名員工恐受輻射暴露
日本「北陸放送」23日報導，日本原子力機構等單位表示，福井縣敦賀市正進行除役作業的新型轉換爐原型反應爐「普賢」，當天傳出含有放射性物質的水外洩，可能有數人受到輻射暴露。
日本原子能規制委員會指出，在輔助建築物拆除期間，約20毫升氚含量超標的水從管線外洩，未確認到對外部環境造成影響。日本原子力機構等將於台灣時間23日晚間7時（當地同日晚間8時）舉行記者會，說明該事件詳情。
