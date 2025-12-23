快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

聽新聞
0:00 / 0:00

日本福井除役中反應爐傳「放射性水外洩」 多名員工恐受輻射暴露

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本福井縣的敦賀核電廠2號機，去年7月資料照。美聯社
日本福井縣的敦賀核電廠2號機，去年7月資料照。美聯社

日本「北陸放送」23日報導，日本原子力機構等單位表示，福井縣敦賀市正進行除役作業的新型轉換爐原型反應爐「普賢」，當天傳出含有放射性物質的水外洩，可能有數人受到輻射暴露。

⭐2025總回顧

日本原子能規制委員會指出，在輔助建築物拆除期間，約20毫升氚含量超標的水從管線外洩，未確認到對外部環境造成影響。日本原子力機構等將於台灣時間23日晚間7時（當地同日晚間8時）舉行記者會，說明該事件詳情。

日本 反應爐 輻射

延伸閱讀

日本高校生回訪國立溪湖高中 溪高學生：日本學生溫柔有禮

日本掃黃驚見12歲泰女賣淫 在台生母推女入火坑今遣返回泰

日本將重啟全球最大核電廠 民調：70%居民憂核安

日本自民黨代行幹事長萩生田光一 率團向安倍晉三銅像致意

相關新聞

日本福井除役中反應爐傳「放射性水外洩」 多名員工恐受輻射暴露

日本「北陸放送」23日報導，日本原子力機構等單位表示，福井縣敦賀市正進行除役作業的新型轉換爐原型反應爐「普賢」，當天傳出...

日本自民黨代行幹事長萩生田光一 率團向安倍晉三銅像致意

日本眾議員、自民黨代行幹事長萩生田光一率團訪台，在與賴清德總統會面後，今天南下高雄前往紅毛港保安堂向已故前首相安倍晉的三...

李在明：南韓海警應嚴打大陸漁船非法捕撈 還要重罰

韓聯社報導，韓國總統李在明今天在釜山向海警等單位指示，韓國海警應採取更強有力的措施，才能防止中國漁船非法捕撈並抗拒執法的...

為在太平洋試採稀土做準備 日本將在南鳥島建處理設施

「日本經濟新聞」22日報導，日本內閣府計劃於2027年之前在日本最東端離島南鳥島，設置設施以處理含稀土的泥巴，此舉是為了...

路透揭露美國防部報告 預期北京2027年底具備奪台能力

路透22日報導，根據一份尚未發布的美國國防部報告草案，報告中詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備...

美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

川普總統22日宣布「黃金艦隊」(Golden Fleet)計畫，其中包括兩艘全新打造的「川普級」(Trump class...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。