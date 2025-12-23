執政10年…中非總統圖瓦德拉拚第3任 親俄、挺比特幣受關注

中非共和國總統圖瓦德拉將在28日尋求爭議的第3任期，在他執政10年間，引進俄羅斯瓦格納集團傭兵，並承認比特幣為法定貨幣，都引發外界關注。

路透社報導，現年68歲、數學家出身的圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），藉由該區域常見的延任手法，於2023年推動公投廢除總統任期限制，讓他有機會續任。

不過，在其他領域，圖瓦德拉可說是開創先河。2018年，中非共和國成為西非和中非地區第1個引進俄羅斯瓦格納集團（Wagner）傭兵的國家，隨後馬利、布吉納法索和尼日都仿效此舉。

2022年，中非共和國也成為非洲第1個、全球第2個（僅次於薩爾瓦多）將比特幣列為法定貨幣的國家。

圖瓦德拉以強調安全政績、承諾投資基礎建設作為競選訴求。他最近多次出席活動，包括上週簽署協議，將於中非共和國啟用太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）衛星網路服務。

儘管與俄羅斯關係密切，圖瓦德拉近期也展現對西方合作的意願。他9月接受金融時報（FinancialTimes）訪問時表示，樂見任何國家願意協助開發中非共和國的鋰、鈾、金等礦產資源。

分析人士說，圖瓦德拉穩操勝券，受惠於公務體系輔選，以及對手難以匹敵的資源優勢。