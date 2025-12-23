快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

余家昶捨命救人 張善政：明年春祭入祀忠烈祠「致上最高敬意」

執政10年…中非總統圖瓦德拉拚第3任 親俄、挺比特幣受關注

中央社／ 中非共和國首都班基23日綜合外電報導
中非共和國總統圖瓦德拉。圖／美聯社資料照
中非共和國總統圖瓦德拉。圖／美聯社資料照

中非共和國總統圖瓦德拉將在28日尋求爭議的第3任期，在他執政10年間，引進俄羅斯瓦格納集團傭兵，並承認比特幣為法定貨幣，都引發外界關注。

⭐2025總回顧

路透社報導，現年68歲、數學家出身的圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），藉由該區域常見的延任手法，於2023年推動公投廢除總統任期限制，讓他有機會續任。

不過，在其他領域，圖瓦德拉可說是開創先河。2018年，中非共和國成為西非和中非地區第1個引進俄羅斯瓦格納集團（Wagner）傭兵的國家，隨後馬利、布吉納法索和尼日都仿效此舉。

2022年，中非共和國也成為非洲第1個、全球第2個（僅次於薩爾瓦多）將比特幣列為法定貨幣的國家。

圖瓦德拉以強調安全政績、承諾投資基礎建設作為競選訴求。他最近多次出席活動，包括上週簽署協議，將於中非共和國啟用太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）衛星網路服務。

儘管與俄羅斯關係密切，圖瓦德拉近期也展現對西方合作的意願。他9月接受金融時報（FinancialTimes）訪問時表示，樂見任何國家願意協助開發中非共和國的鋰、鈾、金等礦產資源。

分析人士說，圖瓦德拉穩操勝券，受惠於公務體系輔選，以及對手難以匹敵的資源優勢。

延伸閱讀

民調／賴總統聲望回升但未脫執政困境 卓內閣在脫困邊緣

藍白表決勝 總統彈劾案排入26日立院院會議程

國民黨團：賴總統縱容青鳥造謠 汙指藍白濫刪警消預算

賴總統滿意度增5.5% 卓揆滿意度與不滿打平

相關新聞

日本自民黨代行幹事長萩生田光一 率團向安倍晉三銅像致意

日本眾議員、自民黨代行幹事長萩生田光一率團訪台，在與賴清德總統會面後，今天南下高雄前往紅毛港保安堂向已故前首相安倍晉的三...

為在太平洋試採稀土做準備 日本將在南鳥島建處理設施

「日本經濟新聞」22日報導，日本內閣府計劃於2027年之前在日本最東端離島南鳥島，設置設施以處理含稀土的泥巴，此舉是為了...

路透揭露美國防部報告 預期北京2027年底具備奪台能力

路透22日報導，根據一份尚未發布的美國國防部報告草案，報告中詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備...

美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

川普總統22日宣布「黃金艦隊」(Golden Fleet)計畫，其中包括兩艘全新打造的「川普級」(Trump class...

荷蘭、德國接連傳駕車衝撞事件 多人受傷

荷蘭警方今天表示，一輛汽車衝向人群，造成9人受傷，其中3人傷勢嚴重；德國今天也發生駕車衝撞公車站事件，造成3人受傷，其中...

以色列再批准19處新屯墾區 總數增至210處 威脅巴人建國

以色列政府近期在內政與司法層面接連作出引發國際關注的決定。一方面，內閣通過在被占領的約旦河西岸興建19處新的猶太人屯墾區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。