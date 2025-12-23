大陸特使赴泰國、柬埔寨調停 分別會見兩國總理

中國外交部今天發布消息，指該部亞洲事務特使鄧錫軍18至23日先後前往柬埔寨和泰國，穿梭調停兩國衝突，並分別會見兩國總理及軍事、外交首長。鄧錫軍說，中方願為雙方對話談判創造條件並提供平台，希望柬泰努力恢復互信，重建邊境和平。

根據中國外交部官網發布，鄧錫軍在18至23日調停期間，分別在柬埔寨會見總理洪馬內（Hun Manet）、副總理兼外長巴速坤（Prak Sokhonn）、副總理兼國防部長狄西哈（Tea Seiha）和陸軍司令毛索潘（MauSophan）等人。

在泰國時，鄧錫軍分別會見總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）、國防部長納塔蓬（NatthaphonNarkphanit）、泰軍最高司令烏格力（UkrisBoontanondha）等人。

鄧錫軍說，中方高度關注當前柬泰邊境事態，對衝突造成雙方人員傷亡和流離失所深感痛心、表示誠摯慰問。雙方當務之急是盡快停火止戰，重啟對話，以和平方式解決邊境爭端。

他提到，中方支持東南亞國協斡旋努力，支持東協觀察團為停火監督發揮重要作用，願再次為雙方對話談判創造條件、提供平台。希望柬泰雙方相向而行，努力恢復互信，重建邊境和平。

中國外交部說，柬泰雙方均感謝中方「一直以各方都能接受的方式勸和促談」，重申致力於和平，期待實現可持續停火，並願與中方保持密切溝通，推動降溫緩局，早日恢復柬泰邊境地區和平穩定。

泰國陸軍15日晚間透過社群媒體表示，泰軍第17步兵團攻占柬埔寨基地後，從柬埔寨士兵中繳獲了中國製的GAM-102LR反坦克飛彈等武器。這一消息引發泰國社會高度關注，更出現中國是否向柬埔寨秘密提供武器的眾多質疑。

曼谷郵報（Bangkok Post）16日報導，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，根據國際法，即使中國提出要求，泰國也沒有義務將這些繳獲的武器歸還給製造國。

紐約時報9月底報導，根據泰國情報文件顯示，在泰柬7月間衝突爆發前數週，中國向柬埔寨運送了火箭彈與砲彈。中國駐泰國大使館10月2日則對這一報導發表聲明，堅決否認柬埔寨在泰柬衝突中使用中國製火箭彈的說法。