歐盟民調：立陶宛最關切國防安全議題、持續挺烏

歐盟最新「歐洲晴雨表」民意調查顯示，立陶宛民眾認為國防與安全應成為歐盟未來5年的首要優先事項，54%受訪者持此看法，為27個會員國中比例最高。芬蘭與丹麥則分別以53%與52%，位居第2與第3。

根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，歐洲聯盟旗下定期民調「歐洲晴雨表」（Eurobarometer）22日發布的最新調查也指出，立陶宛社會對烏克蘭的支持度依然相當高。多數民眾贊成提供烏克蘭軍事與財政援助，也支持歐盟對俄羅斯施加經濟制裁。超過7成受訪者支持烏克蘭加入歐盟。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）駐立陶宛代表瓦西切加（Marius Vaščega）表示，立陶宛民眾對歐盟的信任程度在成員國中名列前茅，有66%表示信任歐盟，位居成員國中第2高，遠高於平均值48%。立陶宛人對歐盟經濟的評價也相當正面，有73%認為歐盟經濟狀況良好，比例為成員國中最高。

瓦西切加補充，立陶宛民眾對歐盟未來的發展普遍保持樂觀，71%對歐盟前景持正面看法。此外，立陶宛民眾在安全與防務政策、外交政策、貿易政策與歐盟擴大議題上，也普遍表達支持。

調查也顯示，立陶宛居民對立陶宛民主運作的滿意度為55%，略高於歐盟平均的54%。雖然較2024年秋季調查略微下滑，但已連續2年正面評價高於負面評價，顯示民眾對民主運作的觀感大致穩定。

生活滿意度方面，立陶宛有88%民眾表示滿意，不僅創新高，也首度超越歐盟平均的86%。

對國內問題的看法部分，通貨膨脹依然被視為立陶宛最嚴重的挑戰，39%受訪者將其列為最主要問題。根據歐盟統計局（Eurostat）17日公布的數據，立陶宛11月通膨年增率為3.6%。

其次是國防與安全，以及俄羅斯入侵烏克蘭所引發的區域局勢威脅。調查指出，立陶宛與多數北歐及東歐國家一樣，對安全情勢特別敏感，歐盟內其他國家的民眾則較不關注安全議題。

這項調查於10月份在27個歐盟成員國進行。立陶宛採面對面訪談方式，共完成1002份有效問卷，受訪者年齡為15歲以上，抽樣誤差不超過3.1個百分點。