快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

泰柬共商停火前夕 泰防長：多國稱中立卻聽信柬方

中央社／ 曼谷23日專電

泰柬邊境衝突持續，雙方預計明天討論停火的可能性。但泰國防長今天再次指責柬埔寨在簽署聯合聲明後埋設地雷，並感嘆沒有國家站在泰國這邊。他說，多國自稱中立，卻聽信柬方，因泰國是大國而將其視為侵略者。

⭐2025總回顧

柬埔寨22日也指控，泰國在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議後，對柬埔寨暹粒省（SiemReap）與普里維希省（Preah Vihear）發動空襲。

泰國媒體The reporters報導，針對泰柬將討論停火，泰國國防部長納塔蓬（Natthaphon Narkphanit）今天批評柬方最近的軍事動作，包括將民用建築作為軍事基地和武器庫。他也指泰柬兩國於10月26日簽署邊境停火協議後，柬方又埋設地雷，稱此舉「明顯違反聲明內容」。

納塔蓬認為，目前沒有哪個國家真正支持泰方，每個國家都自稱中立，實際上卻似乎與柬埔寨站在一起。

報導引述納塔蓬說：「他們之所以抱持中立態度，是因為聽從柬埔寨說法，把我們看作欺凌鄰國的大國。」他表示，沒看到任何國家譴責柬埔寨，也沒有任何國家譴責柬方為何在泰國領土埋設地雷。

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）22日出席東協外長會議後，向泰國媒體表示，泰柬軍方代表將於24日討論停火的可能性。

希哈薩昨天說，他注意到「有時太急於達成協議。因為美國希望川普到訪（吉隆坡）時簽署（泰柬停火協議）」。他還指責柬埔寨對外宣稱願無條件停火，但從未直接向泰方說明此事。

泰柬兩國本月爆發新一輪衝突。法新社報導，據兩國官方說法，衝突造成泰方至少23人喪生、柬方21人死亡，並導致雙方逾90萬人流離失所。

衝突源自雙方對長達800公里的殖民時期邊界劃分，以及分布於邊界上的多處古寺遺址所產生的領土爭議。

雙方互指對方挑起新一輪戰事，均宣稱是自衛，並互相指責對平民發動攻擊。

延伸閱讀

柬埔寨要求泰國 停火協商地點改在馬來西亞

川普施壓談判倉促 泰柬本周再討論停火

北京盼停火…柬埔寨控泰軍砲擊邊境 導致一大陸人受傷

東協外長討論泰柬衝突 學者：有望停火但邊境問題難解

相關新聞

日本自民黨代行幹事長萩生田光一 率團向安倍晉三銅像致意

日本眾議員、自民黨代行幹事長萩生田光一率團訪台，在與賴清德總統會面後，今天南下高雄前往紅毛港保安堂向已故前首相安倍晉的三...

為在太平洋試採稀土做準備 日本將在南鳥島建處理設施

「日本經濟新聞」22日報導，日本內閣府計劃於2027年之前在日本最東端離島南鳥島，設置設施以處理含稀土的泥巴，此舉是為了...

路透揭露美國防部報告 預期北京2027年底具備奪台能力

路透22日報導，根據一份尚未發布的美國國防部報告草案，報告中詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備...

美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

川普總統22日宣布「黃金艦隊」(Golden Fleet)計畫，其中包括兩艘全新打造的「川普級」(Trump class...

荷蘭、德國接連傳駕車衝撞事件 多人受傷

荷蘭警方今天表示，一輛汽車衝向人群，造成9人受傷，其中3人傷勢嚴重；德國今天也發生駕車衝撞公車站事件，造成3人受傷，其中...

以色列再批准19處新屯墾區 總數增至210處 威脅巴人建國

以色列政府近期在內政與司法層面接連作出引發國際關注的決定。一方面，內閣通過在被占領的約旦河西岸興建19處新的猶太人屯墾區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。