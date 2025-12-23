泰柬共商停火前夕 泰防長：多國稱中立卻聽信柬方

泰柬邊境衝突持續，雙方預計明天討論停火的可能性。但泰國防長今天再次指責柬埔寨在簽署聯合聲明後埋設地雷，並感嘆沒有國家站在泰國這邊。他說，多國自稱中立，卻聽信柬方，因泰國是大國而將其視為侵略者。

柬埔寨22日也指控，泰國在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議後，對柬埔寨暹粒省（SiemReap）與普里維希省（Preah Vihear）發動空襲。

泰國媒體The reporters報導，針對泰柬將討論停火，泰國國防部長納塔蓬（Natthaphon Narkphanit）今天批評柬方最近的軍事動作，包括將民用建築作為軍事基地和武器庫。他也指泰柬兩國於10月26日簽署邊境停火協議後，柬方又埋設地雷，稱此舉「明顯違反聲明內容」。

納塔蓬認為，目前沒有哪個國家真正支持泰方，每個國家都自稱中立，實際上卻似乎與柬埔寨站在一起。

報導引述納塔蓬說：「他們之所以抱持中立態度，是因為聽從柬埔寨說法，把我們看作欺凌鄰國的大國。」他表示，沒看到任何國家譴責柬埔寨，也沒有任何國家譴責柬方為何在泰國領土埋設地雷。

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）22日出席東協外長會議後，向泰國媒體表示，泰柬軍方代表將於24日討論停火的可能性。

希哈薩昨天說，他注意到「有時太急於達成協議。因為美國希望川普到訪（吉隆坡）時簽署（泰柬停火協議）」。他還指責柬埔寨對外宣稱願無條件停火，但從未直接向泰方說明此事。

泰柬兩國本月爆發新一輪衝突。法新社報導，據兩國官方說法，衝突造成泰方至少23人喪生、柬方21人死亡，並導致雙方逾90萬人流離失所。

衝突源自雙方對長達800公里的殖民時期邊界劃分，以及分布於邊界上的多處古寺遺址所產生的領土爭議。

雙方互指對方挑起新一輪戰事，均宣稱是自衛，並互相指責對平民發動攻擊。