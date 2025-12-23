柬埔寨要求泰國 停火協商地點改在馬來西亞

造成90多萬人流離失所的泰柬衝突，泰方昨天宣布明天將於泰國境內與柬埔寨就停火條件協商，不過柬埔寨回應表示，希望將會談地點移至中立的馬來西亞吉隆坡。

法新社報導，本月爆發的泰柬衝突打破雙方先前達成的停火協議，造成泰國至少23人、柬埔寨至少21人死亡，雙方共有超過90萬人流離失所。

泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨天在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議後對外表示，明天將與柬埔寨舉行會談。

泰國與柬埔寨均是東協成員國。希哈薩告訴記者，在現有雙邊邊界委員會框架下，明天將在泰國的尖竹汶（Chanthaburi）舉行會談。

不過柬埔寨國防部長狄西哈（Tea Seiha）在一封寫於昨天的信向泰國對口納塔蓬（NattaphonNarkphanit）表示，柬埔寨要求將會談地點改在吉隆坡。

狄西哈在信中寫道：「鑑於邊境地區持續不斷的衝突，出於安全考量，此次會談應在安全且中立的地點舉行。」法新社今天已就此點向柬埔寨國防部確認。

狄西哈補充說，東協輪值主席國馬來西亞已同意在其首都吉隆坡主辦這次會談。

柬埔寨方面表示，就在曼谷宣布兩國同意舉行會談後不久，泰國昨天對其領土發動空襲。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）今天上午告訴記者，邊境地區的戰鬥仍在持續。

柬埔寨國防部在聲明中表示，泰國軍隊對柬埔寨邊境城市巴比（Poipet）發動砲擊。