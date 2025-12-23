聽新聞
荷蘭、德國接連傳駕車衝撞事件 多人受傷
荷蘭警方今天表示，一輛汽車衝向人群，造成9人受傷，其中3人傷勢嚴重；德國今天也發生駕車衝撞公車站事件，造成3人受傷，其中1人傷勢嚴重。
法新社報導，荷蘭警方初步判斷這並非是蓄意攻擊，「乍看之下，這起事件不像是刻意為之，我們仍在進行調查」。
事發地點在荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）以東約70公里的小鎮努恩斯佩特（Nunspeet）。
可望成為荷蘭歷來最年輕總理的葉騰（Rob Jetten）在社群平台X發文說：「我的心與受害者及其家屬同在。」
他還說：「非常感謝且敬佩全力以赴、提供最佳救護的緊急應變人員。」
美聯社報導，德國的肇事駕駛是一名32歲、來自亞塞拜然的男子，事發地點在法蘭克福（Frankfurt）以北約53公里的吉森市（Giessen）。這名男子已遭警方拘留。
德國警方在聲明中說，「目前還不清楚事情發生的確切經過」，相關調查仍在進行中。
警方指出，這名居住在吉森市的駕駛先與同向行駛的兩輛車發生碰撞，接著衝向公車站人群，之後繼續行駛，直到被警方逮捕。
當局尚未公布其他細節。
