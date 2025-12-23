快訊

日本自民黨代行幹事長萩生田光一 率團向安倍晉三銅像致意

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
日本自民黨幹事長代行萩生田光一（右五）與八王子市訪問團到高雄參訪，一行人前往保安堂向前首相安倍晉三銅像致意。圖／高市府行國處提供
日本自民黨幹事長代行萩生田光一（右五）與八王子市訪問團到高雄參訪，一行人前往保安堂向前首相安倍晉三銅像致意。圖／高市府行國處提供

日本眾議員、自民黨代行幹事長萩生田光一率團訪台，在與賴清德總統會面後，今天南下高雄前往紅毛港保安堂向已故前首相安倍晉的三銅像獻花及致意，市長陳其邁與議長康裕成到場接待。市府指出，萩生田光一2023年曾來訪，再次回訪高雄，市長陳其邁感謝他長期對高雄及台灣的支持。

⭐2025總回顧

萩生田光一出生於東京都八王子市，現任東京都第24區眾議院議員，曾任自民黨政務調查會長、經濟產業大臣、文部科學大臣；八王子市與高雄簽署教育合作備忘錄，雙邊交流密切，明年將滿20年。

市長陳其邁指出，高雄市與八王子市情誼深厚，八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一今年捐款70萬日圓給高雄市立圖書館充實館藏，更連續3年採購高雄鳳梨給八王子市38所國中營養午餐當食材，雙城持續交流互動。

議長康裕成表示，高雄與日本八王子市在2006年締結友好城市，雙方情誼深厚、互動密切，另外也特別感謝黑須隆一長年促成高雄金鑽鳳梨進入日本校園，讓日本青年透過農產交流認識高雄。

黑須隆一細數雙城多年來的合作成果，感謝高雄市政府各局處對八王子交流事務的大力支持。萩生田光一說，明年是雙方締結友好城市20周年，將持續以節慶互訪、教育合作等多元形式，深化城市夥伴關係。

日本自民黨幹事長代行萩生田光一來台參訪，此行不忘前往保安堂向前首相安倍晉三銅像致意。圖／高市府行國處提供
日本自民黨幹事長代行萩生田光一來台參訪，此行不忘前往保安堂向前首相安倍晉三銅像致意。圖／高市府行國處提供

