快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

因應俄羅斯威脅 芬蘭後備役年齡上限延至65歲

中央社／ 赫爾辛基22日綜合外電報導

芬蘭今天表示，明年將把後備役年齡上限從60歲提高至65歲，以強化國家軍事準備，因應鄰國俄羅斯構成的任何威脅。

⭐2025總回顧

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）表示，這項改革經總統簽署後，將於1月1日生效，未來5年將增加約12.5萬名後備兵力。

哈卡寧在聲明中說：「到2031年，芬蘭的後備軍人數量將達到約100萬人。」

目前芬蘭後備軍人約有90萬人，而這個位於北大西洋公約組織（NATO）東翼的國家戰時可動員兵力為28萬人。

哈卡寧表示：「這項措施以及其他加強國防的行動，表明芬蘭正確保國家安全，無論現在或未來。」

在這個擁有560萬人口的北歐國家中，所有年滿18歲的男性必須服兵役，女性則為志願參軍。

新的年齡上限將適用於法律生效時有服兵役義務的人。

與俄羅斯接壤1340公里的芬蘭，2023年4月，在俄羅斯入侵烏克蘭一年多後加入北約，結束數十年的軍事不結盟狀態。

延伸閱讀

俄羅斯疑研發新型反衛星武器 瞄準星鏈衛星群

川普警告馬杜洛只剩最後一次機會「逞強」 傳俄撤離駐委外交官家屬

俄羅斯再襲敖德薩 烏克蘭：俄欲徹底破壞海運物流

從將領到部落客 俄烏開戰來諸多俄羅斯名人遭刺殺

相關新聞

路透揭露美國防部報告 預期北京2027年底具備奪台能力

路透22日報導，根據一份尚未發布的美國國防部報告草案，報告中詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備...

美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

川普總統22日宣布「黃金艦隊」(Golden Fleet)計畫，其中包括兩艘全新打造的「川普級」(Trump class...

荷蘭、德國接連傳駕車衝撞事件 多人受傷

荷蘭警方今天表示，一輛汽車衝向人群，造成9人受傷，其中3人傷勢嚴重；德國今天也發生駕車衝撞公車站事件，造成3人受傷，其中...

以色列再批准19處新屯墾區 總數增至210處 威脅巴人建國

以色列政府近期在內政與司法層面接連作出引發國際關注的決定。一方面，內閣通過在被占領的約旦河西岸興建19處新的猶太人屯墾區...

雪梨血案後 以外長籲這些國家西方猶太人移居以色列

雪梨邦代海灘猶太節慶活動發生重大槍擊血案，不僅震撼澳洲社會，也在國際間引發連鎖效應。以色列外交部長薩爾（Gideon S...

日本將重啟全球最大核電廠 民調：70%居民憂核安

日本新潟縣22日預料支持重啟全球規模最大核電廠，這被視為日本自2011年福島核災後，重新轉向核能政策的重要分水嶺。民調顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。