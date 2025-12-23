快訊

中俄難助委內瑞拉 伊朗成牽扯美國關鍵勢力

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
伊朗此前正將美國拖進中東戰場，若與委國合作，可能是美委衝突的關鍵變數。(photo from wikimedia)
國際政治棋局下，委內瑞拉陷入美國強烈的圍剿，中俄聲援無效的情況，伊朗或成破局關鍵。美委衝突持續升溫，中俄僅能透過外交途徑替委國發聲，但伊委兩國領袖聯繫合作後或迎變局，《富比世》23日分析，美國已投入以伊戰爭，若伊朗支援委國的情況下，中東與拉美戰爭重疊期，美軍預期付出高昂代價，川普將投鼠忌器。

中俄難幫委國

根據《安納杜魯新聞社》報導，美國總統川普23日持續加大對委內瑞拉的施壓，要求該國總統馬杜羅下台，馬杜羅立場持續強硬，透過公開信警告美國的行為是對國際法的蔑視，這3個月的軍事行動、扣押油輪，有悖於《聯合國憲章》、《1949年日內瓦公約》和《世界人權宣言》。

而據《衛報》報導，作為委內瑞拉忠實的夥伴，中國與俄羅斯持續聲援委國，中國外交部22日就宣稱，無論任何理由，美國扣押他國船隻就違反了國際法，且中國反對單邊制裁、委國有權與任何國家進行貿易（中國是委國原油的最大買家）；而俄國23日也表態，持續關注美國在加勒比海的軍事行動，呼籲切勿威脅國際航運。

然而，中俄因為複雜國際關係而難直接對委國提供軍事協助，但委內瑞拉確實還有強力合作夥伴：天然反美盟友伊朗。據《ABNA》報導，馬杜羅在近期與伊朗領袖佩澤施基安通話過，雙方對合作有共識，馬杜羅盛讚伊朗的堅定立場，他們將提供無條件的全面支援。

中東戰場分心

而據《富比世》分析，伊朗的入局可能是美委衝突的轉折點，美國已經投入以伊戰爭，如果美國發現加勒比海這場潛在的戰役代價過高，可能會使軍事資源緊張、限制他們保衛以色列的能力，那川普當局是否會堅持對委的掃毒行動就值得商討。

  對美國來說，以伊戰爭是絕不可失敗的，而伊朗日前又警告過，他們絕對有能力一次性祭出2千多枚導彈攻擊，這是以伊戰爭12天內的火力的4倍之多，考慮到委國面積大，全力動員的民兵戰將是一場曠日費時的泥淖，伊朗的軍火可能對美國造成圍魏救趙之效。

【更多精采內容,詳見

