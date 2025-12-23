芬蘭將有爺爺軍團！ 調高預備役年齡增兵

地緣政治帶來的衝擊，芬蘭要增兵源、預備役年齡提高到65歲！俄烏戰爭後，緊張情緒讓北歐多國都一改中立態度，芬蘭就是其中之一，總統史塔布23日宣布，芬蘭預備役年齡直到65歲，這項改革目標是2031年達預備役百萬人。芬蘭也是最早支持烏克蘭的國家之一，他們於俄烏戰後加入北約，從2022年開始支援軍火、軍事培訓給烏國。

預備役年齡調高

因應俄烏戰爭帶來的地緣政治高度緊繃，過去多保持中立態度的北歐各國一改作風，芬蘭就是迅速表態的國家，他們從戰爭全面爆發後，就首度討論提高預備役人員年齡的必要性，隔年選擇加入北約。

兵役年齡法案也將在明年1月1日生效，根據《TVP全球網》報導，芬蘭總統史塔布23日宣布，未來在武裝部隊服役過的芬蘭人將保持預備役身份，一直到65歲，此舉是2031年兵役改革計畫的一部分，該計畫希望屆時能有百萬人的預備役兵源。

國防部長哈坎南指出，這項計畫是芬蘭加強國防的核心，當前的預備役年齡上限是50歲，而士官與軍官則為60歲，目前550萬的總人口中，有87萬預備役，戰時規劃需要28萬現役人員，並根據需求從預備役人員中補充。

積極助拳烏克蘭

據《軍武網》報導，芬蘭是冷戰後為數不多保留男性義務兵役的歐陸國家之一，該國政治人物與社會氛圍普遍支持提高國防，也普遍支持烏克蘭的立場，今年該國民調顯示，67%的芬蘭人支持向烏克蘭提供安全保證、63%人支持軍火支援、68%人支持提供軍事專家協助，而且與政黨無關，各黨派選民都偏向國防支持烏國，這讓一系列的改革很順利。

芬蘭屬於最早就系統性支持烏克蘭的國家之一，最早是戰爭爆發時的軍火援助計劃，他們2022年支援裝甲車、防空武器，2023年開始北約聯盟式協助，派遣軍事專家培訓烏克蘭，提供砲火彈藥、裝甲車輛、機組人員培訓、甚至有IT防禦。

