快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

東協會議聚焦泰柬衝突 新加坡外長籲和平解決爭端

中央社／ 新加坡23日專電
新加坡外交部長維文。(美聯社)
新加坡外交部長維文。(美聯社)

東協外長會議昨天在吉隆坡登場，聚焦泰柬邊境衝突議題。新加坡外交部長維文說，對於泰柬邊境委員會將召開會議表示歡迎，敦促雙方緩和局勢、恢復對話，和平解決爭端，「東協唯有團結一致，我們集體未來才能更加光明」。

⭐2025總回顧

東南亞國家協會（ASEAN）各國外長在馬來西亞舉行會議，盼結束泰國與柬埔寨邊境衝突。這場衝突已經造成至少40人死亡，逾50萬人流離失所。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）於22日在臉書發文，對於泰柬局勢和雙方傷亡情況表達關切。

維文指出，新加坡對於泰國柬埔寨邊境委員會即將召開會議表示歡迎，敦促雙方緩和局勢、恢復對話，和平解決爭端，「東協唯有團結一致，我們的集體未來才能更加光明」。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨天在外長會議上表示，是否停火將交由軍方評估，並以維護國家利益、捍衛主權和維護領土完整為指導原則。

報導指出，柬埔寨和泰國在會議中率先發言，隨後是即將上任的東協輪值主席國菲律賓，接著才是其他東協成員國發言，長達90分鐘的會議結束後，並未發表任何正式聲明或文件。

曼谷郵報（Bangkok Post）和TV3「早安新聞」報導，泰國外長希哈薩在會議後表示，他提議泰柬軍方人員舉行會談。兩國同意24日召開泰柬邊境一般邊境委員會（GBC）會議，討論停火事宜，其中包括停火措施和監督機制。

延伸閱讀

川普施壓談判倉促 泰柬本周再討論停火

北京盼停火…柬埔寨控泰軍砲擊邊境 導致一大陸人受傷

東協外長討論泰柬衝突 學者：有望停火但邊境問題難解

東協會議聚焦泰柬衝突 泰外長：24日討論停火可能性

相關新聞

路透揭露美國防部報告 預期北京2027年底具備奪台能力

路透22日報導，根據一份尚未發布的美國國防部報告草案，報告中詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備...

美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

川普總統22日宣布「黃金艦隊」(Golden Fleet)計畫，其中包括兩艘全新打造的「川普級」(Trump class...

荷蘭、德國接連傳駕車衝撞事件 多人受傷

荷蘭警方今天表示，一輛汽車衝向人群，造成9人受傷，其中3人傷勢嚴重；德國今天也發生駕車衝撞公車站事件，造成3人受傷，其中...

以色列再批准19處新屯墾區 總數增至210處 威脅巴人建國

以色列政府近期在內政與司法層面接連作出引發國際關注的決定。一方面，內閣通過在被占領的約旦河西岸興建19處新的猶太人屯墾區...

雪梨血案後 以外長籲這些國家西方猶太人移居以色列

雪梨邦代海灘猶太節慶活動發生重大槍擊血案，不僅震撼澳洲社會，也在國際間引發連鎖效應。以色列外交部長薩爾（Gideon S...

日本將重啟全球最大核電廠 民調：70%居民憂核安

日本新潟縣22日預料支持重啟全球規模最大核電廠，這被視為日本自2011年福島核災後，重新轉向核能政策的重要分水嶺。民調顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。