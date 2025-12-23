南韓Innospace火箭升空後墜毀 直播1分鐘就中斷 股價重摔近30%

南韓航太新創公司Innospace周一在巴西阿爾坎塔拉（Alcantara）發射火箭，但火箭升空後不久即墜毀，未能進入預定軌道。事件衝擊市場信心，Innospace股價當日盤中一度重挫28.67%，逼近30%的每日跌幅限制。

巴西空軍表示，這枚Hanbit-Nano火箭於當地時間晚間10時13分發射，起飛後初期雖依計畫垂直爬升，隨後卻出現異常，最終墜落地面。發射直播約在一分鐘後中斷，目前事故原因仍由Innospace技術團隊分析飛行數據以進一步釐清。

本次任務原計劃將巴西與印度機構開發的5枚衛星船3項科學實驗載入軌道，這也是阿爾坎塔拉基地首次嘗試執行商業軌道發射任務。

阿爾坎塔拉基地因鄰近赤道、地廣人稀，被視為極具潛力的替代發射地點。巴西軍方曾評估，該基地長期發射容量甚至可能超越佛羅里達州卡納維爾角等數個美國發射場的總和。

但目前為止，阿爾坎塔拉尚未發揮潛力。過去40年間雖有超過500次發射紀錄，但多屬政府主導的次軌道任務；2003年更曾發生火箭爆炸事故，造成21人死亡，導致發射活動長期停擺。近年巴西雖重啟發射場升級計畫，並吸引多家國際業者進駐，然而部分合作企業已退出或停止營運，使得該基地的發展前景仍充滿不確定性。