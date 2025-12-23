快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

緬甸軍政府推動大選 國際批評美化軍事統治

中央社／ 仰光23日綜合外電報導

緬甸軍政府推翻民選政府、引發5年內戰之後，如今軍政府「主持」大選，從21日開始進行3階段投票，為期1個月，並稱這場高度受限的投票為「重返民主」之路。

⭐2025總回顧

軍方於2021年2月推翻緬甸的10年民主實驗後，前文人政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的政黨全國民主聯盟（NLD）已被解散，她本人至今仍被監禁。

國際監選團已經否定這場分階段、為期1個月的投票，他們批評這只是軍事統治重新包裝而已，除了親軍方候選人外，選民幾乎沒有其他選擇，而異議聲音早遭到嚴厲打壓。

人口約5000萬人的緬甸正深陷內戰，在一些反抗軍掌控的地區，無法進行投票。

而在軍方控制區域，3輪投票中的第1輪，於21日上午6時開始，在仰光、瓦城（Mandalay）和首都奈比多（ Naypyitaw）等城市舉行。

北部密芝那市（Myitkyina）一名居民告訴法新社說：「軍方只是想要將他們以武力奪取的權力合法化。」他矢言杯葛這次選舉。

這名不願透露姓名的民眾說:「幾乎沒有人對這場選舉感興趣。但另一方面有人擔心若不去投票，可能會惹上麻煩。」

在選舉前夕，街頭並沒有出現過去翁山蘇姬能號召的那種大型群眾大會，僅有零星的造勢活動，場面都很小。

根據緬甸現行憲法，國會有1/4席次保留給軍方。

●翁山蘇姬遭邊緣化

在2020年大選，翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟（NLD）大勝親軍方政黨後，軍事將領敏昂萊（MinAung Hlaing）發動政變奪權，並聲稱那場選舉有大規模舞弊情形。

此後，翁山蘇姬因貪污等多項罪名被判處27年徒刑，其中包括違反防疫規定；而國際人權團體普遍認為，這些指控帶有政治動機。

翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris）在英國表示：「我認為母親不會覺得這場選舉有任何意義。」

翁山蘇姬

延伸閱讀

普亭：烏若舉行大選 俄就暫緩深入烏境內攻勢

為何遲遲不辦大選？政局亂投票難 烏憂俄搞小動作

魯卡申柯：美若承認推翻2020年大選連任失敗 雙方關係可改善

翁山蘇姬健康堪虞 資訊幾乎斷絕 兒憂失聯2年恐離世

相關新聞

路透揭露美國防部報告 預期北京2027年底具備奪台能力

路透22日報導，根據一份尚未發布的美國國防部報告草案，報告中詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備...

美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

川普總統22日宣布「黃金艦隊」(Golden Fleet)計畫，其中包括兩艘全新打造的「川普級」(Trump class...

荷蘭、德國接連傳駕車衝撞事件 多人受傷

荷蘭警方今天表示，一輛汽車衝向人群，造成9人受傷，其中3人傷勢嚴重；德國今天也發生駕車衝撞公車站事件，造成3人受傷，其中...

以色列再批准19處新屯墾區 總數增至210處 威脅巴人建國

以色列政府近期在內政與司法層面接連作出引發國際關注的決定。一方面，內閣通過在被占領的約旦河西岸興建19處新的猶太人屯墾區...

雪梨血案後 以外長籲這些國家西方猶太人移居以色列

雪梨邦代海灘猶太節慶活動發生重大槍擊血案，不僅震撼澳洲社會，也在國際間引發連鎖效應。以色列外交部長薩爾（Gideon S...

日本將重啟全球最大核電廠 民調：70%居民憂核安

日本新潟縣22日預料支持重啟全球規模最大核電廠，這被視為日本自2011年福島核災後，重新轉向核能政策的重要分水嶺。民調顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。