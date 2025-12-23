快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

聽新聞
0:00 / 0:00

日本上皇明仁滿92歲 成為歷代最長壽日皇

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本上皇明仁今天滿92歲。 美聯社
日本上皇明仁今天滿92歲。 美聯社

日本上皇明仁今天滿92歲。他今年稍早雖然曾住院過兩次，但掌管日本皇室事務的宮內廳表示，明仁的身體狀況穩定。日媒指出，明仁是有紀錄可查以來，歷代最長壽的日皇。

⭐2025總回顧

富士新聞網（FNN）與朝日電視台報導，宮內廳配合明仁生日，今天公開他與上皇后美智子本月8日在住處仙洞御所活動的畫面。

明仁今年5月曾住院接受詳細的心臟檢查，並被診斷出「無症狀性心肌缺血」，後來為了治療心臟與使用新藥物曾於7月住院。

宮內廳表示，明仁的症狀相對較穩定，在不造成心臟負荷的情況下，每天都會與美智子散步，持續從事避免肌力流失的運動。

另外，明仁目前每週會前往皇居（皇宮）內生物學研究所兩次，參加線上「魚類分類研究會」等活動，持續從事被他視為畢生志業的鰕虎魚研究。

宮內廳也表示，配合今年是第二次世界大戰結束80週年，上皇夫婦也相當關心日皇德仁與皇后雅子今年稍早訪問二戰爆發激烈戰役的硫磺島。上皇夫婦接著在夏天時曾前往長野縣輕井澤，關注二戰過後，從中國撤離的日本人到當地開拓的歷史等。

上皇夫婦今年出席的活動，包含9月參加慶祝孫子悠仁成年的晚宴，以及10月下榻在神奈川縣的葉山御用邸（別墅）期間與當地人交流。

明仁今天將在住處，接受日皇夫婦以及孫女愛子內親王等家人的祝賀。

延伸閱讀

【免費活動】1/3陳亮恭醫師新書分享會在博客來DREAM PLAZA旗艦店 「杖藜過橋東-長壽奇點之下的適病學」報名開跑

逾4百公斤退運銷毀⋯龜甲萬醬油被檢出防腐劑超標 日本鮮草莓農藥超標

日本福島核食管制全解禁 北市衛生局今公布下半年抽驗結果

影／嘉市博會加管樂節掀觀光熱潮 日本管樂隊演奏這首國語歌觀眾驚喜

相關新聞

高市早苗發言內幕揭密！日國會答辯劇本洩露

因高市早苗「說出真話」的答辯內容而深陷風暴的日本，也面臨進退兩難的局面。

俄羅斯疑研發新型反衛星武器 瞄準星鏈衛星群

兩個北大西洋公約組織成員國情報單位懷疑，俄羅斯正在研發新型反衛星武器，透過釋放具毀滅性的「彈片雲」打擊馬斯克旗下星鏈衛星...

日本上皇明仁滿92歲 成為歷代最長壽日皇

日本上皇明仁今天滿92歲。他今年稍早雖然曾住院過兩次，但掌管日本皇室事務的宮內廳表示，明仁的身體狀況穩定。日媒指出，明仁...

美國防部報告揭「中國預期2027前具對台動武取勝能力」 1打擊選項曝光

路透取得美國國防部一份報告草案揭露，中國大陸軍方最新在3處飛彈發射井群裝填超過100枚洲際彈道飛彈東風-31，且不打算與...

中國有事比台灣有事更可怕 專家示警日企：人、財全凍

「台灣有事即日本有事」的警語深入人心，萬一是「中國有事」呢？很少人談論或願意面對這個問題。日本經濟安全保障專家平井宏治把中國八條法律攤開來看，結論只有一句：只要北京宣布「有事」，在陸日商資產與人員瞬間失去主動權。不少日本企業悄悄啟動撤離計畫。把「日商」換成「台商」，法律一樣適用，風險卻更高。日商開始動作，台灣企業準備好了嗎？

委國油輪再遭攔 這次跑給美國追

美國海防隊廿日晚間在加勒比海企圖登上一艘遭美國制裁的油輪，但未成功，廿一日仍窮追不捨。這是美國不到兩周內第三次試圖攔截出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。