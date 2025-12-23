美國防部報告揭「中國預期2027前具對台動武取勝能力」 1打擊選項曝光
路透取得美國國防部一份報告草案揭露，中國大陸軍方最新在3處飛彈發射井群裝填超過100枚洲際彈道飛彈東風-31，且不打算與其他國家進行軍備控制談判，並「預期2027年底前有能力對台灣開戰且取勝」，凸顯北京日益加劇的軍事擴張野心。
報告指出，中國很可能已在靠近蒙古邊境的3處發射井群，部署超過100枚洲際彈道飛彈東風-31。這些井群是中國近年陸續打造發射井基地的最新一批。五角大廈先前已通報這些井群的存在，但未公布已裝填飛彈的數量。報告並未說明新部署飛彈的可能目標。
中國核彈頭庫存在2024年維持約600枚出頭的水準，雖然將前幾年生產速度放緩，但目標在2030年前達到超過1000枚核彈頭。
報告提到，中國持續擴張核武力量，但似乎無意進行軍控談判，「我們仍看不到北京有意推動這類措施，或加入更全面的軍備控制討論」。
路透描述這份報告詳述中國的軍事擴張，並寫到「中國預期在2027年底前具備對台灣開戰並取勝的能力」。
同時，北京持續完善以「粗暴力量」拿下台灣的軍事選項，其中可能包括對距離中國1500至2000海里外的目標發動打擊。報告補充：「如果中國這類打擊達到一定程度的規模，可能嚴重挑戰並干擾美軍在亞太衝突區域內、或靠近衝突區域的部署與行動。」
這份報告另提到，中國國家主席習近平肅清軍方的行動，在過去18個月至少26名國營軍工企業現任或前任高層遭調查或被撤換；反貪調查範圍也從2023年聚焦的火箭與飛彈採購，擴大到中國多數國防產業，包括核能與造船領域。
芝加哥非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）指出，中國擴充並現代化其武器庫的速度，超過任何其他擁核國家。北京則形容外界對其軍力擴張的報導，是「抹黑詆毀中國、蓄意誤導國際社會」的行徑。
五角大廈拒絕置評；美國官員透露，報告送交國會議員前仍可能修訂更動。
