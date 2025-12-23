駐巴西代表廖志賢訪巴西特林達市 參與耶誕慈善活動

快訊

中央社／ 聖保羅22日專電

駐巴西代表廖志賢偕副參事許秋煌，於20日前往距離首都巴西利亞約260公里的特林達市（Trindade）訪問，並出席特林達市弱勢援助中心（CAMCAT）的耶誕慈善活動。

駐巴西代表處今天發布新聞稿表示，廖志賢一行首次造訪特林達市，受到市長朱尼爾（MardenJúnior）、市府官員及弱勢援助中心會長達席瓦（Thiago Gomes da Silva）熱烈歡迎。此外，朱尼爾陪同廖志賢參觀市政設施、治安監控系統，並就交通、治安、環境景觀及永續發展等議題交換意見。

會談中，廖志賢分享台灣政經現況與科技成果，指出台灣晶片與智慧科技在全球具領先地位，盼未來能在適當領域增進交流合作。他並邀請朱尼爾率團赴台，參加2026年3月於台北舉行的智慧城市展暨淨零城市展。

隨後，市政府國際事務處長費魯賈（Uclei deFerruja）陪同廖志賢一行人，參訪正在興建的新永恆聖父聖殿及聖鐘等建設。據市府介紹，該聖殿計劃成為全球第二大的天主教教堂。

新聞稿指出，廖志賢一行抵達弱勢援助中心舉辦的耶誕慈善活動會場，受到民眾熱情迎接。廖志賢致詞時表示，感謝中心多年來致力扶助弱勢家庭及貧困兒童，即使在資源有限下，仍不遺餘力提供關懷與耶誕禮物，讓孩子們對未來充滿希望，並呼籲社會各界持續支持。

特林達市弱勢援助中心會長達席瓦致詞感謝駐巴西代表處多年來的贊助與支持，並期盼未來持續合作。活動中，廖志賢還接受了播客網紅及市政府新聞電台專訪。

此活動為慶祝耶誕佳節舉行，捐贈食物籃與耶誕禮物予貧困家庭與兒童，近千人參加，逾500戶受益。現場並設有兒童遊戲設施、甜點，市警局也提供孩童騎馬等公益活動，氣氛溫馨熱鬧。

