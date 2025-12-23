快訊

三星新手機Galaxy S26系列2月發表「幾乎確定」！處理器這款也不同

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧今年關鍵時刻

波蘭發布避難點搜尋App 全國容量可容納逾4800萬人

中央社／ 華沙22日專電

波蘭政府今天正式推出一款名為「該躲在哪裡」（Where to hide）的行動應用程式與互動地圖官網，旨在協助民眾在遭遇戰爭或災害等緊急狀況時，迅速定位並尋獲最近的避難設施。波蘭內政部強調，經大規模普查，全國各類避難點總容量超過4800萬人，足以容納全波蘭人口。

英文網路媒體「波蘭筆記」（Notes from Poland）報導，這款應用程式由波蘭內政部與國家消防局（PSP）共同開發，整合全國約7萬個避難地點資訊。用戶透過手機定位，系統即可顯示周邊避難所位置並提供導航建議；該程式同時具備離線指南針功能，確保在GPS或網路斷訊時仍能發揮作用。

波蘭內政部長凱爾文斯基（Marcin Kierwiński）表示，波蘭民防基礎設施數十年來疏於管理，新政府正推動「地下盾牌」（Underground Shield）計畫，除了推出搜尋App外，政府更編列約50億茲羅提（約新台幣440億元）預算，用於整修舊有防空洞，並確保新建的公共建築必須包含避難空間。

報導指出，根據波蘭國家消防局的分類，避難地點包含具備專業過濾系統的防空洞、地下車庫等掩蔽處，以及地鐵站、隧道等臨時避難點。雖然高規格的防空洞目前僅能容納約30萬人，但若納入其他地下設施，總避難容量超過4800萬人，足以因應波蘭全國約3800萬人口的疏散需求。

華沙市政府也配合中央政策，現代化改造現有的地鐵系統，預計在緊急情況下，單是地鐵站就能收容超過10萬名市民。官員表示，發布這款應用程式不僅是技術升級，更是提升國民危機意識的重要手段，呼籲波蘭民眾平時就應熟悉住家及辦公室周邊的避難配置。

延伸閱讀

桃園華亞科擴大案重啟有望？ 內政部：樂觀其成

捷克拒入ETS2 籲歐盟莫因減排犧牲競爭力

波蘭成台灣無人機最大買家　專家：影響力不僅半導體

歐盟批准波蘭核電補助 首座核電站預計2030年營運

相關新聞

美國防部報告揭「中國預期2027前具對台動武取勝能力」 1打擊選項曝光

路透取得美國國防部一份報告草案揭露，中國大陸軍方最新在3處飛彈發射井群裝填超過100枚洲際彈道飛彈東風-31，且不打算與...

中國有事比台灣有事更可怕 專家示警日企：人、財全凍

「台灣有事即日本有事」的警語深入人心，萬一是「中國有事」呢？很少人談論或願意面對這個問題。日本經濟安全保障專家平井宏治把中國八條法律攤開來看，結論只有一句：只要北京宣布「有事」，在陸日商資產與人員瞬間失去主動權。不少日本企業悄悄啟動撤離計畫。把「日商」換成「台商」，法律一樣適用，風險卻更高。日商開始動作，台灣企業準備好了嗎？

委國油輪再遭攔 這次跑給美國追

美國海防隊廿日晚間在加勒比海企圖登上一艘遭美國制裁的油輪，但未成功，廿一日仍窮追不捨。這是美國不到兩周內第三次試圖攔截出...

美封鎖委石油「害到他」 古巴一天停電18小時瀕崩潰

華爾街日報廿一日報導，共產黨統治的古巴長期遭美國經濟制裁，飽受缺糧、停電與人口外流，在川普政府軍事封鎖委內瑞拉石油出口後...

以色列批准19處西岸新屯墾區 巴勒斯坦建國更渺茫

以色列極右翼財政部長史莫崔赫今天說，內閣已通過在被以色列占領的約旦河西岸興建19處新猶太人屯墾區。以色列在西岸持續推動大...

北京盼停火…柬埔寨控泰軍砲擊邊境 導致一大陸人受傷

柬埔寨與鄰國泰國爆發致命邊境衝突，柬埔寨內政部表示，今天有一名中國人因泰軍發射砲彈到柬埔寨境內而受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。