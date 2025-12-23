續施壓委內瑞拉 美國土安全部長：馬杜洛須下台

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）今天表示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）須下台；這是迄今為止最明確的跡象之一，表明華府正尋求委國領導階層更迭。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）本月稍早宣布，將封鎖進出委內瑞拉的「受制裁油輪」。目前美方已經扣押兩艘油輪，並追緝第3艘。

諾姆接受「福斯新聞」（Fox News）訪問時談到這些行動，她說道：「我們不只攔截這些船隻，還要向全世界發出一個訊息，馬杜洛參與的非法活動不能容忍，他必須下台。」

美國今年透過多種方式加強施壓馬杜洛，不僅指控他領導販毒組織「太陽集團」（Cartel of the Suns），更懸賞5000萬美元緝拿馬杜洛。

美國也在加勒比海部署一支龐大艦隊，其中包括世界上最大的航艦。

美軍還在加勒比海和東太平洋地區針對涉嫌走私毒品的船隻進行一連串打擊，迄今已擊毀近30艘船，造成至少104人死亡。

