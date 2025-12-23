委國油輪再遭攔 這次跑給美國追

美國海防隊廿日晚間在加勒比海企圖登上一艘遭美國制裁的油輪，但未成功，廿一日仍窮追不捨。這是美國不到兩周內第三次試圖攔截出入委內瑞拉的油輪。英國金融時報報導說，凸顯華府持續升高對馬杜洛政權出口石油的封鎖行動。

一位美國官員說，正遭追緝的油輪為「貝拉一號」，是未受美方監管的超大型油輪，原本正航向委國準備裝載原油。該官員還說，海防隊正積極追緝一艘遭制裁的「黑暗船隊」船舶，該船涉及委國非法規避制裁的行為，且懸掛權宜船旗，即船東國籍和船舶懸掛的國旗不同，已發布司法扣押令。

紐約時報廿一日報導，有美官員說，美軍廿日晚間靠近貝拉一號，但該船未同意其登船受檢命令且持續航行。美國甫於廿日凌晨突襲登上巴拿馬籍油輪「世紀號」，十日也在委國近海扣押油輪「船長號」。

紐時報導稱這些遭美方鎖定的船舶屬「幽靈船隊」，專門在違反美國等國際間制裁下，裝載來自伊朗、委國與俄羅斯生產的石油，常刻意掩飾實際航向與提交不實文件。航運與能源專家估計，這類油輪的數量可能占全球油輪船隊兩成。

根據即時航運數據與分析公司Kpler，貝拉一號因涉入伊朗石油運輸，去年六月遭美國財政部外國資產管制辦公室（ＯＦＡＣ）制裁，目前在國際海事組織（ＩＭＯ）的資料中，船旗狀態為不明。貝拉一號遭申請扣押令的理由，是此前參與伊朗石油貿易，而非與委國的連結。

白宮國家經濟會議主席哈塞特廿一日在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目中說，美方扣押的前兩艘油輪是在黑市運作，替國際間制裁的國家提供石油，美國人應無需擔心因此將導致油價上漲。中國大陸外交部發言人林劍廿二日批評，美方隨意扣押他國船舶的行徑嚴重違反國際法。