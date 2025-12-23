聽新聞
0:00 / 0:00
美封鎖委石油「害到他」 古巴一天停電18小時瀕崩潰
華爾街日報廿一日報導，共產黨統治的古巴長期遭美國經濟制裁，飽受缺糧、停電與人口外流，在川普政府軍事封鎖委內瑞拉石油出口後，高度仰賴委國廉價石油的古巴遭波及而瀕臨經濟崩潰邊緣。
古巴人長年飽受糧食不足，停電使電風扇無法使用、遑論冷氣，許多人在酷熱難耐的夜晚只能露宿街頭。美國總統川普第二任開始在加勒比海扣押委國油輪，令長期依靠委國廉價石油的古巴面臨空前危機。古巴總統狄亞士–卡奈痛批川普肆無忌憚劫持委國油輪，像卑鄙小偷般厚顏無恥扣押船上貨物。
委國石油占古巴的石油進口量達四成，故當前情況比一九九一年蘇聯解體時更嚴峻，美國的奧斯汀德州大學專家皮農認為，川普政府目前的行動無疑會造成古巴經濟崩盤。
一九九九年時任委國總統查維斯每天向古巴出口達十萬桶石油，古巴則派反情報工作人員助他剷除國內異議分子，目前委國輸古石油降至每天三萬桶，但古巴特工仍續留委國，以協助馬杜洛維穩政權。他年輕時在古巴受訓，古巴政府也正盡力防止他垮台。
根據智庫「社會權利觀察站」民調，近九成古巴人的生活極度貧困、七成八想離開古巴、逾七成擔憂糧食短缺與持續停電。古巴部分地區每天停電逾十八小時，主因就是價廉的委國石油進口銳減。
自二○二○年以來已有二七○多萬人離開古巴，其中數十萬人前往美國，且許多是年輕人，而二七○萬約古巴四分之一人口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言