美封鎖委石油「害到他」 古巴一天停電18小時瀕崩潰

華爾街日報廿一日報導，共產黨統治的古巴長期遭美國經濟制裁，飽受缺糧、停電與人口外流，在川普政府軍事封鎖委內瑞拉石油出口後，高度仰賴委國廉價石油的古巴遭波及而瀕臨經濟崩潰邊緣。

古巴人長年飽受糧食不足，停電使電風扇無法使用、遑論冷氣，許多人在酷熱難耐的夜晚只能露宿街頭。美國總統川普第二任開始在加勒比海扣押委國油輪，令長期依靠委國廉價石油的古巴面臨空前危機。古巴總統狄亞士–卡奈痛批川普肆無忌憚劫持委國油輪，像卑鄙小偷般厚顏無恥扣押船上貨物。

委國石油占古巴的石油進口量達四成，故當前情況比一九九一年蘇聯解體時更嚴峻，美國的奧斯汀德州大學專家皮農認為，川普政府目前的行動無疑會造成古巴經濟崩盤。

一九九九年時任委國總統查維斯每天向古巴出口達十萬桶石油，古巴則派反情報工作人員助他剷除國內異議分子，目前委國輸古石油降至每天三萬桶，但古巴特工仍續留委國，以協助馬杜洛維穩政權。他年輕時在古巴受訓，古巴政府也正盡力防止他垮台。

根據智庫「社會權利觀察站」民調，近九成古巴人的生活極度貧困、七成八想離開古巴、逾七成擔憂糧食短缺與持續停電。古巴部分地區每天停電逾十八小時，主因就是價廉的委國石油進口銳減。

自二○二○年以來已有二七○多萬人離開古巴，其中數十萬人前往美國，且許多是年輕人，而二七○萬約古巴四分之一人口。