聽新聞
0:00 / 0:00

福島核災14年 日將重啟全球最大核電廠

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本新潟縣議會大會昨通過支持柏崎刈羽核電廠恢復運轉，為重啟這座全球最大核電廠跨出最後一步。路透報導，這成為日本在福島核災近十五年後，重返核能的關鍵時刻。

柏崎刈羽核電廠在東京西北方約二二○公里，因位於該縣柏崎市與刈羽村而得名。二○一一年因三一一東日本大震災及其引發大海嘯重創東京電力公司（東電）福島第一核電廠，成為當時日本停機的五十四座反應爐之一。

不過，日本陸續重啟還能運作的卅三座核反應爐中的十四座，以降低對進口化石燃料的依賴。柏崎刈羽核電廠將是東電自三一一以來首次重新運轉的核電廠。

該縣議會定期大會昨通過對支持重啟的縣知事（縣長）花角英世信任案，等於認可重啟。花角十一月廿一日表明將重啟，並因此向議會賭上對自己的信任投票。花角預定今天拜會中央政府的經產大臣赤澤亮正，還將與原子力規制廳長官金子修一會面。

東電擬在明年一月廿日啟動柏崎刈羽核電廠七座反應爐中的首座，即其中的「六號機」。東電發言人高田正勝表示，「我們堅持絕不重蹈覆轍，也將確保新潟縣居民絕不再經歷類似事故」。但他避談重啟時程。

東電今年承諾，今後十年將向該縣挹注一千億日圓（約新台幣二○四億元），以爭取居民支持，但部分居民仍抱持疑慮。根據縣府十月公布的民調，六成居民認為重啟條件還不成熟、近七成則擔憂東電營運該廠的能力。

福島核災 核電廠 反應爐 日本311大震

延伸閱讀

台南與日本延岡市締結友誼市 續推學生互訪交流

台南觀光國際行銷成績亮眼 直飛日本熊本航線明啟航

日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道

影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

相關新聞

美封鎖委石油「害到他」 古巴一天停電18小時瀕崩潰

華爾街日報廿一日報導，共產黨統治的古巴長期遭美國經濟制裁，飽受缺糧、停電與人口外流，在川普政府軍事封鎖委內瑞拉石油出口後...

福島核災14年 日將重啟全球最大核電廠

日本新潟縣議會大會昨通過支持柏崎刈羽核電廠恢復運轉，為重啟這座全球最大核電廠跨出最後一步。路透報導，這成為日本在福島核災...

委國油輪再遭攔 這次跑給美國追

美國海防隊廿日晚間在加勒比海企圖登上一艘遭美國制裁的油輪，但未成功，廿一日仍窮追不捨。這是美國不到兩周內第三次試圖攔截出...

以色列批准19處西岸新屯墾區 巴勒斯坦建國更渺茫

以色列極右翼財政部長史莫崔赫今天說，內閣已通過在被以色列占領的約旦河西岸興建19處新猶太人屯墾區。以色列在西岸持續推動大...

北京盼停火…柬埔寨控泰軍砲擊邊境 導致一大陸人受傷

柬埔寨與鄰國泰國爆發致命邊境衝突，柬埔寨內政部表示，今天有一名中國人因泰軍發射砲彈到柬埔寨境內而受傷

東協外長討論泰柬衝突 學者：有望停火但邊境問題難解

東協外長會議今天在吉隆坡舉行，外界關注是否能促成泰柬邊境停火。學者分析，在大國與東協的斡旋下，有望使局勢降溫或促成停火，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。