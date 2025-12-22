以色列批准19處西岸新屯墾區 巴勒斯坦建國更渺茫

快訊

中央社／ 特拉維夫21日綜合外電報導
以色列極右翼財政部長史莫崔赫。路透
以色列極右翼財政部長史莫崔赫。路透

以色列極右翼財政部長史莫崔赫今天說，內閣已通過在被以色列占領的約旦河西岸興建19處新猶太人屯墾區。以色列在西岸持續推動大規模建設，進一步威脅巴勒斯坦建國可能性。

美聯社報導，致力於推動西岸屯墾區擴張的史莫崔赫（Bezalel Smotrich）說，過去幾年新屯墾區總數已達69處，創下新高。這一波新核准的屯墾區中，包含兩處曾在2005年以色列「撤離計畫」期間被撤除的地點。

此舉使約旦河西岸屯墾區數在現任以色列極右翼政府任內增加近5成。根據反屯墾區監督組織「現在就和平」（Peace Now）資料，2022年時，西岸共有141個屯墾區；這次核准後，屯墾區數量增至210處。

國際法普遍認定屯墾區屬於非法。史莫崔赫辦公室表示，內閣於12月11日通過這項決議，相關發展直至現在才對外公布。

這項決定是在美國持續敦促以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）推進10月10日生效的加薩停火第2階段之際做出。美國斡旋的方案中提到可能為巴勒斯坦建國開闢可能的「途徑」，然而屯墾區的擴張正是為了阻止這項目標。

以色列於1967年戰爭時攻占約旦河西岸、東耶路撒冷和加薩走廊，這些區域都是巴勒斯坦人計畫建國的版圖。截至目前，以色列已分別在約旦河西岸與有爭議的東耶路撒冷安置逾50萬與20萬猶太人口。

