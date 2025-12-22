快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

北京盼停火…柬埔寨控泰軍砲擊邊境 導致一大陸人受傷

中央社／ 金邊22日綜合外電報導
圖為泰柬邊境衝突延燒，雙方動用重火力武器。（美聯社）
圖為泰柬邊境衝突延燒，雙方動用重火力武器。（美聯社）

柬埔寨與鄰國泰國爆發致命邊境衝突，柬埔寨內政部表示，今天有一名中國人因泰軍發射砲彈到柬埔寨境內而受傷。

法新社報導，柬埔寨內政部發布聲明指出，泰國部隊將砲彈射進柬埔寨邊境馬德望省（Battambang）的「平民區」，導致「一戶民宅全毀，並有一名中國籍人士受傷」。

柬埔寨內政部還說，泰軍朝柬埔寨邊境城市巴比（Poipet）的「平民區」開火，造成財產損失，遇襲區域「住有柬埔寨人民與外籍居民」。

泰柬兩國本月再度爆發邊境衝突，根據官員說法，雙方動用戰車、無人機及大砲，至少造成泰方23人、柬方20人罹難。

泰柬邊境衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，今天已與中國特使鄧錫軍會面，討論泰柬邊境衝突。

阿努廷在曼谷受訪時表示：「中國作為中立國家，不希望在本區域看到衝突。」

「（鄧錫軍）不是來要求我們同意什麼事。他表達中國的意向，他們希望看到和平，而泰國對我方提出的和平必要條件抱持堅定的立場。」

中國外交部發言人林劍則表示，北京期盼泰柬雙方能盡快停火。

林劍今天在記者會上表示：「作為柬泰兩國的朋友和近鄰，中方真誠希望柬泰雙方從維護兩國邊境和平穩定和兩國人民的根本利益出發，盡快停火止戰，重建和平。」

柬埔寨 衝突 泰國

延伸閱讀

東協外長討論泰柬衝突 學者：有望停火但邊境問題難解

東協會議聚焦泰柬衝突 泰外長：24日討論停火可能性

東協外長會議吉隆坡登場 尋求解決泰柬邊境衝突

泰柬邊境沖突：逾50萬平民流離失所

相關新聞

東協外長討論泰柬衝突 學者：有望停火但邊境問題難解

東協外長會議今天在吉隆坡舉行，外界關注是否能促成泰柬邊境停火。學者分析，在大國與東協的斡旋下，有望使局勢降溫或促成停火，...

瑞士法院受理指標性氣候訴訟 印尼小島居民控水泥巨擘

協助印尼小島居民的非政府組織今天表示，瑞士法院已決定受理一起具有指標意義的氣候訴訟案，該案由因海平面上升而正逐漸被吞噬的...

東協會議聚焦泰柬衝突 泰外長：24日討論停火可能性

東協外長會議今天在吉隆坡登場，聚焦泰柬邊境衝突議題。會後，泰國外長希哈薩向媒體表示，泰柬兩國軍方代表將於24日討論停火的...

全球核武管控2026年面臨壓力 恐削弱核危機防線

全球管控核武的法律框架已相當脆弱，明年還面臨進一步受挫的可能性，削弱防範核子危機的安全防線

哪些人最支持高市早苗？共同社民調：勞動人口支持率破70%

日本共同社20、21日實施日本全國電話民調，除了顯示日本首相高市早苗內閣支持率來到67.5%、比上次11月的調查下降2....

雪梨海灘槍擊凶嫌曾進行「戰術」訓練 曾夜間事先勘查現場

根據今天公布的警方文件，雪梨邦代海灘槍擊案2名犯嫌曾在鄉間進行「戰術性質」訓練。此外，澳洲總理艾班尼斯今天也表示，政府將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。