東協外長討論泰柬衝突 學者：有望停火但邊境問題難解

東協外長會議今天在吉隆坡舉行，外界關注是否能促成泰柬邊境停火。學者分析，在大國與東協的斡旋下，有望使局勢降溫或促成停火，但泰柬長年累積的邊境爭議與國內政治因素，恐使雙方衝突根源難以立刻解決。

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天出席東協外長會議後，向媒體表示，泰柬兩國軍方代表將於24日討論停火的可能性。學者認為，這場會議可望能為泰柬衝突暫時劃下句點，但長期的邊境問題仍難解。

國內佛光大學公共行政與國際事務學系教授陳尚懋分析指出，泰柬衝突短期內可能出現解方，包括在東協架構下推動邊境停火，以及中美兩大強權也會在東南亞「盡力表現其影響力」以維持區域穩定，因此他認為，今天的外長會議有機會促成泰柬兩國停火。

不過，陳尚懋也提醒，短期停火不等於長期和平，他說，泰柬長年累積的邊境爭議仍將持續存在，並告訴中央社：「若只著眼於一次會議成果，無法真正化解衝突。」

陳尚懋分析，近期泰柬衝突的複雜性，與泰國內部政治變化密切相關，「電話門」事件後，衝突層級不僅停留在雙邊層次，也牽動中國等外部因素，使情勢更加複雜。

他所指的「電話門」事件是柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與時任泰國總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）的通話錄音被洩露到網路上。錄音片段中，貝東塔提及其國內政治壓力，並請洪森勿採信對立陣營說法。

陳尚懋是國內研究東南亞的學者，此刻正在泰國進行訪問。

貝東塔隨後因「有違道德操守」遭憲法法庭解職。阿努廷（Anutin Charnvirakul）9月出任總理。

陳尚懋向中央社指出，阿努廷上任後，須在短時間內爭取對自己最有利的成果。他說，阿努廷近期積極與中國互動，爭取中國遊客赴泰旅行，某個程度是為了向選民展現政績，這使外交與邊境議題更直接連動國內政治。

他補充說：「泰國不同政治陣營對親中立場分歧，讓政府難以採取完全中立的一致路線，也進一步複雜化泰柬衝突的處理空間。」

泰國安全與國際事務專家潘尼潭（PanitanWattanayagorn）21日在「暹羅日報」（Siam Rath）網站針對泰柬邊境衝突發表評論。他指出，今天舉行的東協外長會議，將是泰柬能否真正停火的關鍵。

他寫道：「會前各方已展開多輪磋商，討論包括停火條件、客觀評估戰事、觀察機制是否回到之前在吉隆坡簽署的和平宣言等框架，顯示各方正為解方鋪路。」

潘尼潭列出泰柬衝突未來可能出現的三種情境，其中最壞的情況是談判破局、衝突拉長，導致大國和盟友被迫在泰柬間選邊站，這對兩國人民、經濟、社會及國家利益而言都是「最糟的結果」，但他認為，這樣的機率不高。

他指出，最佳情況是雙方達成全面政治協議，透過非軍事區、安全緩衝區與人道走廊等分層機制，同時處理軍事、走私、詐騙與人道問題，才能確保停火具實質與持久性。