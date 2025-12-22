瑞士法院受理指標性氣候訴訟 印尼小島居民控水泥巨擘

協助印尼小島居民的非政府組織今天表示，瑞士法院已決定受理一起具有指標意義的氣候訴訟案，該案由因海平面上升而正逐漸被吞噬的印尼小島居民，對水泥巨擘霍爾森集團（Holcim）提出。

法新社報導，包括瑞士教會援助組織（HEKS）在內的多個非政府組織發表聲明指出：「這是瑞士首次有法院受理針對大型企業的氣候訴訟。」

這起案件屬於國際間要求大型企業為危及數以百萬計人生命、特別是發展中國家的氣候損害負責的廣泛行動之一。過去石油公司經常成為主要目標，但行動人士希望這起瑞士訴訟能凸顯水泥產業的角色——水泥業約佔人為碳排放量的8%。

4名帕里島（Pari）居民2023年1月提出訴訟，向全球最大水泥公司霍爾森索賠，並要求資助小島保護措施。9月時，其中兩位居民親赴霍爾森總部所在的朱格（Zug）法院出席初步聽審，好讓法院決定是否受理此案。

●「給我們力量」

非政府組織表示：「法院現已做出裁決：本案將全案受理。」

雙方已提前收到裁決內容，在今天正式公布前都有權提出上訴。霍爾森公司則發表聲明表示：「我們預期會有此結果，也計畫提出上訴。」

環保團體指出，42公頃的帕里島已有11%面積在近年來消失，依據推算，該島可能在2050年前完全被海水淹沒。原告之一、僅以單一名字為人熟知的阿斯瑪尼亞（Asmania）對法院決定表達歡迎。

她在非政府組織的聲明中說：「我們非常高興。這個決定讓我們有力量繼續奮戰。」

霍爾森公司多次強調，有意在2050年前達到淨零碳排，但主張應由立法機關決定目標的實現方式。公司表示：「霍爾森始終認為，法院不是處理氣候變遷這一全球性挑戰的適當場所。」

非政府組織表示，朱格法院駁回了這項說法。

霍爾森自2019年起已不再於印尼擁有水泥廠，但當地居民認為，該公司對導致氣溫上升與海平面升高的問題應負部分責任。

環保人士指出，霍爾森名列全球一百大企業碳排放者，對與氣候相關的損失與損害負有重大責任。

4名原告向霍爾森公司求償各3600瑞士法郎（約4500美元），做為損害賠償及島上防護措施的資金，措施包含種植紅樹林及建設防波堤。

HEKS指出，該金額約為實際成本的0.42%，這與全球工業碳排自1750年來，霍爾森被歸責的0.42%相符。

除此之外，原告要求霍爾森在2030年前減少43%溫室氣體排放量，並於2040年前減少69%。