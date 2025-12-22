快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

東協會議聚焦泰柬衝突 泰外長：24日討論停火可能性

中央社／ 曼谷22日專電
2025年12月22日星期一，泰國外交部長希哈薩在馬來西亞吉隆坡舉行的新聞發布會上發表。此前，東協外長舉行特別會議，討論泰國和柬埔寨之間持續的邊境衝突。(美聯社)
2025年12月22日星期一，泰國外交部長希哈薩在馬來西亞吉隆坡舉行的新聞發布會上發表。此前，東協外長舉行特別會議，討論泰國和柬埔寨之間持續的邊境衝突。(美聯社)

東協外長會議今天在吉隆坡登場，聚焦泰柬邊境衝突議題。會後，泰國外長希哈薩向媒體表示，泰柬兩國軍方代表將於24日討論停火的可能性。

東南亞國家協會（ASEAN）各國外長今天在馬來西亞舉行會議，盼結束泰國與柬埔寨邊境衝突。這場衝突本月已造成至少40人死亡，逾50萬人流離失所。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天在外長會議上表示，是否停火將交由軍方評估，並以維護國家利益、捍衛主權和維護領土完整為指導原則。

報導指出，柬埔寨和泰國在會議中率先發言，隨後是即將上任的東協輪值主席國菲律賓，接著才是其他東協成員國發言，長達90分鐘的會議結束後，並未發表任何正式聲明或文件。

根據報導，馬來西亞外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）在開幕致詞中表示，東協必須強化衝突各方之間的信任，並確保在現有分歧的基礎上繼續對話，他也強調，維護區域穩定是東協的共同責任。

曼谷郵報（Bangkok Post）和TV3「早安新聞」報導，泰國外長希哈薩在會議後表示，他提議泰柬軍方人員舉行會談。兩國已同意24日召開泰柬邊境一般邊境委員會（GBC）會議，討論停火事宜，其中包括停火措施和監督機制。

泰柬邊境衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。

泰國 馬來西亞 衝突

延伸閱讀

東協外長會議吉隆坡登場 尋求解決泰柬邊境衝突

雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

泰柬邊境沖突：逾50萬平民流離失所

年終記者會總結美外交 魯比歐：希望泰柬本周初能停火

相關新聞

哪些人最支持高市早苗？共同社民調：勞動人口支持率破70%

日本共同社20、21日實施日本全國電話民調，除了顯示日本首相高市早苗內閣支持率來到67.5%、比上次11月的調查下降2....

停止恐懼傳播！從全球維安看公共運輸攻擊的應對與修復

世界各國針對公共運輸系統的恐怖攻擊、無差別傷害或殺人事件，皆曾制定多種官方手冊、白皮書與乘客指南，涵蓋事前預防、事發即時應對與事後復原清理等階段。這些文件代表的是從各種真實案例中擷取的經驗，例如：倫敦地鐵爆炸案（2005年，造成52死）、以色列多次公車自殺炸彈攻擊，或是911事件後美國的軌道安全強化政策等。

影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

南華早報報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日上午約10時51分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，...

東協外長討論泰柬衝突 學者：有望停火但邊境問題難解

東協外長會議今天在吉隆坡舉行，外界關注是否能促成泰柬邊境停火。學者分析，在大國與東協的斡旋下，有望使局勢降溫或促成停火，...

瑞士法院受理指標性氣候訴訟 印尼小島居民控水泥巨擘

協助印尼小島居民的非政府組織今天表示，瑞士法院已決定受理一起具有指標意義的氣候訴訟案，該案由因海平面上升而正逐漸被吞噬的...

東協會議聚焦泰柬衝突 泰外長：24日討論停火可能性

東協外長會議今天在吉隆坡登場，聚焦泰柬邊境衝突議題。會後，泰國外長希哈薩向媒體表示，泰柬兩國軍方代表將於24日討論停火的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。