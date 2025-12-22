東協會議聚焦泰柬衝突 泰外長：24日討論停火可能性

東協外長會議今天在吉隆坡登場，聚焦泰柬邊境衝突議題。會後，泰國外長希哈薩向媒體表示，泰柬兩國軍方代表將於24日討論停火的可能性。

東南亞國家協會（ASEAN）各國外長今天在馬來西亞舉行會議，盼結束泰國與柬埔寨邊境衝突。這場衝突本月已造成至少40人死亡，逾50萬人流離失所。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天在外長會議上表示，是否停火將交由軍方評估，並以維護國家利益、捍衛主權和維護領土完整為指導原則。

報導指出，柬埔寨和泰國在會議中率先發言，隨後是即將上任的東協輪值主席國菲律賓，接著才是其他東協成員國發言，長達90分鐘的會議結束後，並未發表任何正式聲明或文件。

根據報導，馬來西亞外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）在開幕致詞中表示，東協必須強化衝突各方之間的信任，並確保在現有分歧的基礎上繼續對話，他也強調，維護區域穩定是東協的共同責任。

曼谷郵報（Bangkok Post）和TV3「早安新聞」報導，泰國外長希哈薩在會議後表示，他提議泰柬軍方人員舉行會談。兩國已同意24日召開泰柬邊境一般邊境委員會（GBC）會議，討論停火事宜，其中包括停火措施和監督機制。

泰柬邊境衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。