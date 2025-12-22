聽新聞
哪些人最支持高市早苗？共同社民調：勞動人口支持率破70%
日本共同社20、21日實施日本全國電話民調，除了顯示日本首相高市早苗內閣支持率來到67.5%、比上次11月的調查下降2.4個百分點，也依年齡層觀察高市內閣支持度情況。其中30幾歲及以下年輕族群支持高市內閣比率為73.7%，40至50幾歲中年族群也達到72.4%，而60歲以上高齡群體為59.6%。這顯示勞動人口似乎更加支持高市早苗。
勞動人口和高齡族群支持高市早苗的理由也不同。共同社指出，年輕和中年族群選擇最多的支持理由是「經濟政策可期」，高齡族群選擇最多的則是「首相有領導力」。
共同社也公布高市內閣在各黨派選民的民調。在執政黨方面，自民黨選民支持率高市比率達88.2%，日本維新會選民支持率為80.7%。在野黨方面，國民民主黨支持率為73%，參政黨則高達95.1%。
相較之下，立憲民主黨選民支持高市比率僅37.3%，公明黨為47.1%，令和新選組為54%，而共產黨為25.1%。「無支持特定政黨」的無黨派族群為53.3%。
依照性別看，男性有72%支持高市，女性則是63.3%。
