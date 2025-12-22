快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

關係持續緊張…46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2000班

聽新聞
0:00 / 0:00

哪些人最支持高市早苗？共同社民調：勞動人口支持率破70%

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本首相高市早苗17日在東京首相辦公室出席記者會。歐新社
日本首相高市早苗17日在東京首相辦公室出席記者會。歐新社

日本共同社20、21日實施日本全國電話民調，除了顯示日本首相高市早苗內閣支持率來到67.5%、比上次11月的調查下降2.4個百分點，也依年齡層觀察高市內閣支持度情況。其中30幾歲及以下年輕族群支持高市內閣比率為73.7%，40至50幾歲中年族群也達到72.4%，而60歲以上高齡群體為59.6%。這顯示勞動人口似乎更加支持高市早苗。

勞動人口和高齡族群支持高市早苗的理由也不同。共同社指出，年輕和中年族群選擇最多的支持理由是「經濟政策可期」，高齡族群選擇最多的則是「首相有領導力」。

共同社也公布高市內閣在各黨派選民的民調。在執政黨方面，自民黨選民支持率高市比率達88.2%，日本維新會選民支持率為80.7%。在野黨方面，國民民主黨支持率為73%，參政黨則高達95.1%。

相較之下，立憲民主黨選民支持高市比率僅37.3%，公明黨為47.1%，令和新選組為54%，而共產黨為25.1%。「無支持特定政黨」的無黨派族群為53.3%。

依照性別看，男性有72%支持高市，女性則是63.3%。

族群 日本維新會 內閣

延伸閱讀

接見日本自民黨議員 賴總統：盼台日深化國家戰略等合作

高市內閣支持率維持高檔 7成認無須找中國要大貓熊

中稀土磁鐵輸日 11月增幅35%創今年最高

中官媒：日平台付費徵集「批中」視頻 每則給12美元

相關新聞

哪些人最支持高市早苗？共同社民調：勞動人口支持率破70%

日本共同社20、21日實施日本全國電話民調，除了顯示日本首相高市早苗內閣支持率來到67.5%、比上次11月的調查下降2....

停止恐懼傳播！從全球維安看公共運輸攻擊的應對與修復

世界各國針對公共運輸系統的恐怖攻擊、無差別傷害或殺人事件，皆曾制定多種官方手冊、白皮書與乘客指南，涵蓋事前預防、事發即時應對與事後復原清理等階段。這些文件代表的是從各種真實案例中擷取的經驗，例如：倫敦地鐵爆炸案（2005年，造成52死）、以色列多次公車自殺炸彈攻擊，或是911事件後美國的軌道安全強化政策等。

影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

南華早報報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日上午約10時51分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，...

全球核武管控2026年面臨壓力 恐削弱核危機防線

全球管控核武的法律框架已相當脆弱，明年還面臨進一步受挫的可能性，削弱防範核子危機的安全防線

雪梨海灘槍擊凶嫌曾進行「戰術」訓練 曾夜間事先勘查現場

根據今天公布的警方文件，雪梨邦代海灘槍擊案2名犯嫌曾在鄉間進行「戰術性質」訓練。此外，澳洲總理艾班尼斯今天也表示，政府將...

印度航空接連出狀況 今晨航班發動機出問題緊急返航

印度航空業近期問題頻傳，今天凌晨一架從德里（Delhi）飛往孟買（Mumbai）的班機，在起飛後出現發動機問題，因此緊急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。