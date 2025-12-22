快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

關係持續緊張…46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2000班

聽新聞
0:00 / 0:00

全球核武管控2026年面臨壓力 恐削弱核危機防線

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導
全球管控核武的法律框架已相當脆弱，明年還面臨進一步受挫的可能性，削弱防範核子危機的安全防線。圖為俄羅斯測試新型「海燕」核動力巡弋飛彈。美聯社
全球管控核武的法律框架已相當脆弱，明年還面臨進一步受挫的可能性，削弱防範核子危機的安全防線。圖為俄羅斯測試新型「海燕」核動力巡弋飛彈。美聯社

全球管控核武的法律框架已相當脆弱，明年還面臨進一步受挫的可能性，削弱防範核子危機的安全防線。

法新社報導，明年上半年有兩大關鍵事件：美俄雙邊「新戰略武器裁減條約」（New START）將於2月5日到期；紐約4月將舉行「禁止核子擴散條約」（NPT）檢討會議（RevCon）。這兩項條約都是維持全球核子安全體系的基石。

檢討會議每4到5年召開1次，旨在確保NPT持續發揮作用。但在前兩次會議中，191個締約國未能就最終文件達成共識，專家也預期明年4月將以相同結局告終。

美國空襲伊朗核設施、俄羅斯測試新型「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈到美國總統川普（Donald Trump）談及可能重啟核試驗，今年的國際核子局勢更加嚴峻。

一項重大挑戰在於全球關係發生轉變。核子管控措施數十年來是以美俄為軸心打造，但中國國力增強、技術迅速發展改變了同時也愈形緊張的國際競爭格局。

北京大學學者韓華曾分析：「這樣的3方格局遠比冷戰時期的雙邊模式複雜。日益加深的中俄合作也進一步複雜化嚇阻戰略規畫，尤其是在兩大焦點區域：歐洲與亞太。」

不過根據頗具影響力的美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）資深研究員皮特斯（RobertPeters），讓New START失效「符合美國利益」。這也反映美國戰略界許多人士的看法，他們認為美國不應在這方面完全受制於俄羅斯。

此外，中國迄今仍拒絕參與3邊裁軍談判。

儘管北京目前擁有的武器數量較少，皮特斯近期指出：「中國是全球發展最快的核武國家，每年新建百枚核彈頭，其洲際彈道飛彈（ICBM）發射井數量如今也已超過美國現役義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的發射井。」

皮特斯強調，New START對此無計可施。

另一方面，法國智庫戰略研究基金會（Foundationfor Strategic Research）資深研究員梅特爾（EmmanuelleMaitre）談到，New START失效不代表全球最快2月6日就會目睹嚴重後果。

梅特爾表示，美俄雙方都有「一些空間讓部分武器恢復服役，但數量不會太多」，且兩國均存在會延緩軍力擴張的瓶頸。

美國 彈道飛彈 戰略

延伸閱讀

新加坡前外長：不認為台灣人會願意為「台獨」付出生命

川普宣布路州州長蘭德瑞 出任美國駐格陵蘭特使

美國高額關稅壓力 成印度出口產業危機

美俄烏歐密集談判！川普特使報喜稱「有成效」普亭特使潑冷水

相關新聞

哪些人最支持高市早苗？共同社民調：勞動人口支持率破70%

日本共同社20、21日實施日本全國電話民調，除了顯示日本首相高市早苗內閣支持率來到67.5%、比上次11月的調查下降2....

停止恐懼傳播！從全球維安看公共運輸攻擊的應對與修復

世界各國針對公共運輸系統的恐怖攻擊、無差別傷害或殺人事件，皆曾制定多種官方手冊、白皮書與乘客指南，涵蓋事前預防、事發即時應對與事後復原清理等階段。這些文件代表的是從各種真實案例中擷取的經驗，例如：倫敦地鐵爆炸案（2005年，造成52死）、以色列多次公車自殺炸彈攻擊，或是911事件後美國的軌道安全強化政策等。

影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

南華早報報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日上午約10時51分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，...

全球核武管控2026年面臨壓力 恐削弱核危機防線

全球管控核武的法律框架已相當脆弱，明年還面臨進一步受挫的可能性，削弱防範核子危機的安全防線

雪梨海灘槍擊凶嫌曾進行「戰術」訓練 曾夜間事先勘查現場

根據今天公布的警方文件，雪梨邦代海灘槍擊案2名犯嫌曾在鄉間進行「戰術性質」訓練。此外，澳洲總理艾班尼斯今天也表示，政府將...

印度航空接連出狀況 今晨航班發動機出問題緊急返航

印度航空業近期問題頻傳，今天凌晨一架從德里（Delhi）飛往孟買（Mumbai）的班機，在起飛後出現發動機問題，因此緊急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。