快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

聽新聞
0:00 / 0:00

影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本宇宙航空研究開發機構22日上午約10時51分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，火箭升空約30分鐘後，第二節引擎提前停止燃燒，發射任務失敗。路透
日本宇宙航空研究開發機構22日上午約10時51分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，火箭升空約30分鐘後，第二節引擎提前停止燃燒，發射任務失敗。路透

南華早報報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日上午約10時51分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，搭載被稱為「日本版GPS」的準天頂衛星系統「引路5號機」（Michibiki No.5）。然而，火箭升空約30分鐘後，第二節引擎提前停止燃燒，導致衛星未能進入預定軌道，日本文部科學省宣布本次發射任務失敗。

文部科學副大臣小林茂樹在記者會上表示，「未能將引路5號機送入預定軌道，導致發射失敗，對此深感遺憾，有必要徹底查明原因。」JAXA指出，目前正針對第二節引擎提前停止燃燒的原因進行調查。

H3火箭8號機原定於12月7日發射，但在準備階段發現機體零件異常，發射時程延至17日。17日當天，火箭已置於發射台並進入倒數程序，卻在發射前約17秒因地面設備操作問題緊急中止，最終改為22日再次嘗試發射。JAXA表示，先前發現的零件與地面設備問題，是否與此次發射失敗存在關聯，仍有待釐清。

H3火箭由JAXA與三菱重工自2014年起共同開發，作為日本主力大型火箭H2A、H2B的後繼機型。1號機於2023年發射失敗，其後6次發射皆告成功。

「引路」衛星是日本自主建構的準天頂衛星系統（QZSS），透過多軌道配置，強化智慧型手機、車用導航等定位服務在都會高樓與山區的可用性。

日本自2018年起以4顆衛星啟用該系統，今年2月已成功發射引路6號機。政府原規劃在引路5號與未來的7號機加入後，建構7顆衛星體制，使任何時刻至少有一顆衛星位於日本上空，並降低對美國GPS的依賴。

此次發射失利，恐使日本太空計畫面臨數月調查期，並可能影響後續衛星部署時程。

日本 衛星 火箭

延伸閱讀

接見日本自民黨議員 賴總統：盼台日深化國家戰略等合作

中稀土磁鐵輸日 11月增幅35%創今年最高

中官媒：日平台付費徵集「批中」視頻 每則給12美元

NBA／衛少、施羅德飆關鍵三分彈 爐主國王OT逆襲火箭

相關新聞

影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

南華早報報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日上午約10時51分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，...

停止恐懼傳播！從全球維安看公共運輸攻擊的應對與修復

世界各國針對公共運輸系統的恐怖攻擊、無差別傷害或殺人事件，皆曾制定多種官方手冊、白皮書與乘客指南，涵蓋事前預防、事發即時應對與事後復原清理等階段。這些文件代表的是從各種真實案例中擷取的經驗，例如：倫敦地鐵爆炸案（2005年，造成52死）、以色列多次公車自殺炸彈攻擊，或是911事件後美國的軌道安全強化政策等。

印度航空接連出狀況 今晨航班發動機出問題緊急返航

印度航空業近期問題頻傳，今天凌晨一架從德里（Delhi）飛往孟買（Mumbai）的班機，在起飛後出現發動機問題，因此緊急...

以色列法院裁定 以政府須回應外媒入加薩採訪申請

以色列最高法院裁定，以政府當局須在1月4日前回覆有關外國媒體進入加薩走廊採訪的申請，駐耶路撒冷外國記者協會（FPA）今天...

法國愛麗舍宮價值4萬歐元銀器失竊 管家轉售拍賣網站被逮

法國總統府愛麗舍宮近日驚傳內部竊盜案，一名負責銀器管理的工作人員，涉嫌盜取多件國宴等活動所用的銀製餐具與擺設，總價值最高...

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

美國司法部19日公布新一批已故性犯罪富豪艾普斯坦相關文件，放出大量名人照片，其中英國安德魯王子躺在五名女子腿上的照片引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。