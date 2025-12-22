影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

南華早報報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日上午約10時51分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，搭載被稱為「日本版GPS」的準天頂衛星系統「引路5號機」（Michibiki No.5）。然而，火箭升空約30分鐘後，第二節引擎提前停止燃燒，導致衛星未能進入預定軌道，日本文部科學省宣布本次發射任務失敗。

文部科學副大臣小林茂樹在記者會上表示，「未能將引路5號機送入預定軌道，導致發射失敗，對此深感遺憾，有必要徹底查明原因。」JAXA指出，目前正針對第二節引擎提前停止燃燒的原因進行調查。

H3火箭8號機原定於12月7日發射，但在準備階段發現機體零件異常，發射時程延至17日。17日當天，火箭已置於發射台並進入倒數程序，卻在發射前約17秒因地面設備操作問題緊急中止，最終改為22日再次嘗試發射。JAXA表示，先前發現的零件與地面設備問題，是否與此次發射失敗存在關聯，仍有待釐清。

H3火箭由JAXA與三菱重工自2014年起共同開發，作為日本主力大型火箭H2A、H2B的後繼機型。1號機於2023年發射失敗，其後6次發射皆告成功。

「引路」衛星是日本自主建構的準天頂衛星系統（QZSS），透過多軌道配置，強化智慧型手機、車用導航等定位服務在都會高樓與山區的可用性。

日本自2018年起以4顆衛星啟用該系統，今年2月已成功發射引路6號機。政府原規劃在引路5號與未來的7號機加入後，建構7顆衛星體制，使任何時刻至少有一顆衛星位於日本上空，並降低對美國GPS的依賴。

此次發射失利，恐使日本太空計畫面臨數月調查期，並可能影響後續衛星部署時程。