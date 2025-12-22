日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天表示，新型H3火箭8號機今天搭載準天頂衛星系統「引路5號機」升空，不料發射後第2節引擎提前熄火，最終未能將衛星送入預定軌道。

日本文部科學省證實，此次發射已判定為失敗。

綜合路透社與共同社報導，由三菱重工業公司（Mitsubishi Heavy Industries Ltd.）打造的旗艦型H3火箭2023年首次發射時雖以失敗收場，之後則連續多次成功升空。

火箭發射一旦失敗，日本當局通常會展開為期數月的調查，可能導致國家太空計畫進度延宕。

準天頂衛星系統是具備類似GPS功能的定位衛星，可以提升智慧型手機等設備的定位精準度，也能協助在沒有訊號的地方，發送「緊急地震速報」等資訊。

日本政府為彌補美國全球衛星定位系統（GPS）的不足，2018年起推出由4顆衛星組成的「引路」系統，6號機今年2月已先行發射，此次的5號機是第6顆衛星，力爭明年2月將衛星數量增至7顆，未來計劃擴充至11顆，以便擴大服務範圍，並在部分衛星故障時維持服務。

日本宇宙航空研究開發機構原定本月17日發射H3火箭，但因設備系統異常而在發射前緊急取消。