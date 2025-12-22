快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道

中央社／ 東京22日綜合外電報導
圖為12月22日在日本東京拍攝的H3火箭發射直播畫面。日本宇宙航空研究開發機構22日發射一枚H3火箭，火箭在飛行途中第2節引擎提前熄火。新華社
圖為12月22日在日本東京拍攝的H3火箭發射直播畫面。日本宇宙航空研究開發機構22日發射一枚H3火箭，火箭在飛行途中第2節引擎提前熄火。新華社

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天表示，新型H3火箭8號機今天搭載準天頂衛星系統「引路5號機」升空，不料發射後第2節引擎提前熄火，最終未能將衛星送入預定軌道。

日本文部科學省證實，此次發射已判定為失敗。

綜合路透社與共同社報導，由三菱重工業公司（Mitsubishi Heavy Industries Ltd.）打造的旗艦型H3火箭2023年首次發射時雖以失敗收場，之後則連續多次成功升空。

火箭發射一旦失敗，日本當局通常會展開為期數月的調查，可能導致國家太空計畫進度延宕。

準天頂衛星系統是具備類似GPS功能的定位衛星，可以提升智慧型手機等設備的定位精準度，也能協助在沒有訊號的地方，發送「緊急地震速報」等資訊。

日本政府為彌補美國全球衛星定位系統（GPS）的不足，2018年起推出由4顆衛星組成的「引路」系統，6號機今年2月已先行發射，此次的5號機是第6顆衛星，力爭明年2月將衛星數量增至7顆，未來計劃擴充至11顆，以便擴大服務範圍，並在部分衛星故障時維持服務。

日本宇宙航空研究開發機構原定本月17日發射H3火箭，但因設備系統異常而在發射前緊急取消。

衛星 日本 火箭

延伸閱讀

中稀土磁鐵輸日 11月增幅35%創今年最高

中官媒：日平台付費徵集「批中」視頻 每則給12美元

NBA／衛少、施羅德飆關鍵三分彈 爐主國王OT逆襲火箭

波克夏喊出「長期不賣」日本商社！阿格力解析營運與估值背景：00955一次打包五大商社

相關新聞

影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

南華早報報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日上午約10時51分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，...

停止恐懼傳播！從全球維安看公共運輸攻擊的應對與修復

世界各國針對公共運輸系統的恐怖攻擊、無差別傷害或殺人事件，皆曾制定多種官方手冊、白皮書與乘客指南，涵蓋事前預防、事發即時應對與事後復原清理等階段。這些文件代表的是從各種真實案例中擷取的經驗，例如：倫敦地鐵爆炸案（2005年，造成52死）、以色列多次公車自殺炸彈攻擊，或是911事件後美國的軌道安全強化政策等。

印度航空接連出狀況 今晨航班發動機出問題緊急返航

印度航空業近期問題頻傳，今天凌晨一架從德里（Delhi）飛往孟買（Mumbai）的班機，在起飛後出現發動機問題，因此緊急...

以色列法院裁定 以政府須回應外媒入加薩採訪申請

以色列最高法院裁定，以政府當局須在1月4日前回覆有關外國媒體進入加薩走廊採訪的申請，駐耶路撒冷外國記者協會（FPA）今天...

法國愛麗舍宮價值4萬歐元銀器失竊 管家轉售拍賣網站被逮

法國總統府愛麗舍宮近日驚傳內部竊盜案，一名負責銀器管理的工作人員，涉嫌盜取多件國宴等活動所用的銀製餐具與擺設，總價值最高...

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

美國司法部19日公布新一批已故性犯罪富豪艾普斯坦相關文件，放出大量名人照片，其中英國安德魯王子躺在五名女子腿上的照片引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。