以色列法院裁定 以政府須回應外媒入加薩採訪申請

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導
以色列最高法院裁定，以政府當局須在1月4日前回覆有關外國媒體進入加薩走廊採訪的申請。圖為加薩走廊一處臨時帳篷區。(歐新社)
以色列最高法院裁定，以政府當局須在1月4日前回覆有關外國媒體進入加薩走廊採訪的申請，駐耶路撒冷外國記者協會（FPA）今天對此一裁決表示歡迎。

法新社報導，自2023年10月爆發以哈戰爭以來，以色列當局一直不允外國記者獨立進入烽火連天的加薩地區。以色列採個案審理，僅允許少數記者隨軍進入封鎖之下的巴勒斯坦領土。

「外國記者協會」（FPA）代表數百位在以色列與巴勒斯坦地區採訪的外國記者，去年向以色列最高法院請願，要求能讓國際記者即時進入加薩採訪。

以色列最高法院於10月23日首次審理此案，並給予以色列當局1個月時間來制定開放加薩採訪計畫。之後，法院多次同意當局展延時限，如今法院裁定，當局應於明年1月4日前訂出開放採訪計畫。

最高法院表示：「若被告（以色列當局）屆時未告知法院有關立場，法院將根據現有案卷對申請採訪一事做出裁定。」

外國記者協會今天對法院的最新裁定表示歡迎，並說：「我們再次呼籲以色列政府：應立即讓記者能夠自由且不受限制地進入加薩走廊。」

相關新聞

影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

南華早報報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日上午約10時51分，在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射H3火箭8號機，...

停止恐懼傳播！從全球維安看公共運輸攻擊的應對與修復

世界各國針對公共運輸系統的恐怖攻擊、無差別傷害或殺人事件，皆曾制定多種官方手冊、白皮書與乘客指南，涵蓋事前預防、事發即時應對與事後復原清理等階段。這些文件代表的是從各種真實案例中擷取的經驗，例如：倫敦地鐵爆炸案（2005年，造成52死）、以色列多次公車自殺炸彈攻擊，或是911事件後美國的軌道安全強化政策等。

法國愛麗舍宮價值4萬歐元銀器失竊 管家轉售拍賣網站被逮

法國總統府愛麗舍宮近日驚傳內部竊盜案，一名負責銀器管理的工作人員，涉嫌盜取多件國宴等活動所用的銀製餐具與擺設，總價值最高...

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

美國司法部19日公布新一批已故性犯罪富豪艾普斯坦相關文件，放出大量名人照片，其中英國安德魯王子躺在五名女子腿上的照片引發...

洗獨裁形象？普亭罕見承認戀愛中 外界猜相伴18年情婦

「當普亭戀愛時」，全世界都在猜對象是誰？現年73歲的俄羅斯總統普亭近日在接受電視節目專訪時，罕見地揭開長期鎖死的情感禁區...

