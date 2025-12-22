澳洲雪梨槍案後 新南威爾斯州推動更嚴格槍枝法

快訊

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導

兩名槍手上週在雪梨一場猶太節日慶典中殺害15人後，澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）今天推動號稱全國最嚴格的槍枝法，並禁止展示「恐怖主義」標誌。

法新社和路透社報導，一對父子被控在邦代海灘（Bondi Beach）鎖定一場光明節（Hanukkah）活動，持槍殺害15人，成為澳洲近30年來最致命的大規模槍擊案。

澳洲於昨天晚間6時47分，也就是槍擊案首次通報後滿一週的時刻，進行1分鐘的默哀。

新南威爾斯州政府今天召回議會進行為期兩天的會議，以提出所謂「全國最嚴格的槍械改革」。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）告訴記者：「我們不能假裝世界還和週日（14日）那起恐怖事件發生前一樣。」

他說：「我願意付出任何代價回到一週、一個月、兩年前，確保那件事沒有發生，但我們需要確保我們採取措施，讓它永遠不再發生。」

儘管澳洲在1996年一場造成35人喪生的槍擊案後，已擁有世界上數一數二嚴格的槍枝管制法律，但當局表示，邦代槍案凸顯了法規中的漏洞。

新規定將限制個人可擁有的槍枝數量為4把，農民等豁免人士則為10把。官員表示，新南威爾斯州目前有超過110萬枝槍械。

這項立法也將禁止展示「恐怖主義象徵」，包括在與犯嫌有關的車上發現的「伊斯蘭國」（IslamicState）旗幟。

在恐怖事件發生後，當局也將有權禁止抗議活動長達3個月。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上週宣布了一項全面的槍枝回購計畫，以「讓槍枝從我們的街頭消失」。

