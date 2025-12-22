韓外長：正協調2026年初舉行韓中峰會

快訊

中央社／ 首爾22日專電

南韓外交部長趙顯今天接受韓聯社TV訪問時表示，目前正在與中方協調在2026年初舉行雙邊峰會。

趙顯在訪問中被問及是否可能舉行韓中峰會，他表示目前正在與中方進行相關協調，「應該很快會宣布日期」，雙方將在會談中討論如何就東北亞和平繁榮進行戰略性合作，「為了讓北韓重回談判桌，尋求中方協助也很重要」。

對於中國在黃海（韓國稱西海）爭議海域設置的結構物，趙顯表示，若要與鄰國好好相處，就要「乾脆地築起圍牆、好好修繕、好好維護」，表示將基於此立場與中方進行討論。

趙顯說明，外交部第一次官朴潤柱上週訪中時已指出這些尚未解決的議題，並就統一部提出的與北韓合作計畫與中方進行討論，若有必要，趙顯表示將直接與中國外長王毅會面或通話。

他也在韓聯社的訪問中透露，當局目前正在協調總統李在明於明年初訪日的計畫。

至於北韓與美國對話的可能性，趙顯認為，美國總統川普規劃訪中，屆時可能成為與北韓對話的契機。南韓與美國的雙邊峰會，則有可能藉明年由美國主辦的G20峰會，或是更早的時機舉行。

G20峰會 中方 北韓

