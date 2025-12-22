快訊

金正恩視察…七旬高官們連站9小時聽訓 承受被肅清恐懼

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

前大馬首相納吉申請居家服刑 法官駁回

中央社／ 吉隆坡22日綜合外電報導

馬來西亞首相納吉（Najib Razak）申請將坐牢改為居家服刑，但今天遭到法院駁回，對他而言無疑是項挫折，而本週他還將面臨另一宗醜聞案件的判決。

現年72歲的納吉因涉非法挪用「一馬發展公司」（1MDB）的國家主權基金，目前正在服6年徒刑，此案曾引起多國調查。

納吉的律師主張，根據馬來西亞前任虛位元首曾發布一項「王室補充文件」，允許納吉在家中服完其餘的刑期。

不過，法官陸意青（Alice Loke，Yee Ching Loke音譯）今天表示，不認同此一說法，並指這份王室補充文件並不具法律效力。

法官在吉隆坡高等法院表示：「法院無法因此准許納吉居家服刑。」

法官說：「依照馬來西亞法律，並無居家服刑的相關規定。對這項申請，予以駁回。」

2020年7月，納吉最初被判刑12年，後來經赦免委員會將他的刑期減半。

「一馬發展基金」醜聞導致美國、瑞士、新加坡和阿拉伯聯合大公國等逾8個國家展開調查，最後追回數十億美元，宣告和解。

另一宗與這起財務醜聞相關的案件，納吉布將在26日聆聽判決；此案曾導致他在2018年大選落敗。

馬來西亞 醜聞 法官

延伸閱讀

大馬檳城半導體產業群聚 瞄準IC設計拚在地製造

供應鏈重組台商轉向 馬來西亞檳城成高科技熱點

高市早苗內閣滿2個月 民調維持高支持率

逃逸移工淪詐團車手 服刑後驅逐出境

相關新聞

日經：外國官員關切台灣！朝野惡鬥恐削弱國際支持 質疑國民黨的盤算

日經亞洲21日報導，來自三大洲超過6名外國官員警告，台灣執政黨與在野黨持續升高的政治對立，可能削弱全球主要國家對台灣的支...

青瓦台時代即將重啟！時隔3年7個月 南韓總統府本月重返青瓦台

路透與韓媒報導，南韓總統李在明上任後，拍板將總統辦公室自首爾龍山遷回青瓦台，相關搬遷作業已在12月8日啟動，總統府預計1...

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓承受被肅清恐懼

北韓領導人金正恩日前出席平安北道龜城市醫院竣工典禮，南韓獨立媒體《Sand Times》調查，金正恩現場視察長達9個小時...

墨西哥辦和平遊行 聲援宗教不容忍事件

近日，墨西哥恰帕斯州舉行一場和平遊行集會，現場逾萬名信徒與人民共同慶祝該地區的穩定發展，並為和平的未來一同祈禱。

星艦爆炸暴露飛安風險 FAA文件揭客機一度陷險境

太空探索科技公司（SpaceX）一枚實驗性火箭今年1月在發射數分鐘後爆炸解體，導致一架民航客機必須在穿越可能存在火箭碎片...

穩定幣如何躲過監管洗錢？記者實測揭真相：太容易

罪犯過去靠鑽石、黃金和藝術品洗錢並藏匿非法財富，但運送和變現都很不方面。現在他們有了穩定幣，這種與美元掛鉤、幾乎不受監管的加密貨幣，能在幾秒內跨境轉移資金，繞過銀行、政府制裁與身分審查。穩定幣正悄悄動搖美國最有力的金融武器美元體系，而監管腳步明顯追不上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。