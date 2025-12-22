濟州航空179死空難 韓國會通過法案啟動獨立調查

快訊

中央社／ 首爾22日綜合外電報導

韓國國會今天通過法案，將針對2024年12月濟州航空（Jeju Air）空難事件展開獨立調查。這起事故造成179人罹難，是韓國境內最嚴重的空難。

路透社報導，由18位國會議員組成的特別調查小組，將調查事故可能的肇因，包括防範鳥擊風險的措施是否充足、是否存在發動機或機械故障，以及飛機撞上的跑道盡頭牆體等問題。

根據法案內容，調查也將查明政府機構在官方調查過程中，是否有試圖掩蓋或淡化發現結果的任何問題。

去年12月29日，濟州航空一架波音737-800客機從泰國曼谷起飛，在降落韓國務安國際機場時以機腹著陸，並衝出機場跑道，撞到跑道盡頭的牆體後起火燃燒，機上181人僅兩人生還。

由政府主導的韓國航空及鐵道事故調查委員會（Aviation and Railway Accident Investigation Board）至今尚未公布最終報告。該委員會今年1月發布初步報告指出，飛機的兩具發動機皆遭鳥擊。

路透社7月取得的最新進展顯示，調查委員會發現，儘管左側發動機受損程度較輕且仍可維持飛行，但仍然被關閉。

此外專家表示，機場跑道盡頭支撐導航系統的牆體未達國際標準。依規定，此類結構應設計為遇撞時可輕易斷裂，以減少衝擊損害。

多數空難肇因複雜，專家呼籲在完整證據出爐前，切勿僅憑片段資訊妄下定論。

