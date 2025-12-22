墨西哥辦和平遊行 聲援宗教不容忍事件

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
墨西哥恰帕斯州舉行一場和平遊行集會，見證了恰帕斯州福音派社群的信仰韌性。（Photo from JesTV）
墨西哥恰帕斯州舉行一場和平遊行集會，見證了恰帕斯州福音派社群的信仰韌性。（Photo from JesTV）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

近日，墨西哥恰帕斯州舉行一場和平遊行集會，現場逾萬名信徒與人民共同慶祝該地區的穩定發展，並為和平的未來一同祈禱。事實上，恰帕斯州過往多次發生針對福音派基督徒的宗教不容忍事件，甚至演變成宗教間的暴力衝突，這場遊行見證了該州福音派社群信仰韌性。

和平祈禱遊行集會

基督日報》報導，在墨西哥南部邊境的恰帕斯州，Jesús es el Camino教會引領超過1萬人參加一場感恩和平遊行集會。這場遊行以「感謝神賜予和平的一千個理由」為主題，旨在表彰該地區自1994年以來所取得的穩定發展，並將持續為地區和平祈禱。

現場，數千名基督徒從州首府圖斯特拉古鐵雷斯的東側遊行到中央公園；另一群人則從城市西側的「彩色橋」出發。兩隊在中央廣場集合，並舉行了音樂表演、佈道會與和平祈禱的活動。

集會中，人民為州政府、地方和聯邦立法者祈禱，許多人手持象徵和平的白色氣球，舉著寫有「神是愛」、「神治癒我們的土地」、「我們為圖斯特拉古鐵雷斯祈禱」和「天父保佑恰帕斯」等信仰標語。

宗教不容忍事件

福音派焦點》報導，恰帕斯州曾多次發生針對福音派基督徒的宗教不容忍事件，包括信徒因不參與羅馬天主教的慶祝活動而被驅逐出城鎮、房屋被摧毀。對此，遊行集會見證了恰帕斯州福音派社群的信仰韌性。

「耶穌基督的希望」事工負責人帕爾多牧師表示，這次活動的起因是近期恰帕斯州發生多起暴力事件，以及該州仍需面對宗教不容忍帶來的許多問題。如今，成千上萬的信徒重申了他們的信念：恰帕斯的和平來自耶穌基督，必須透過祈禱、團結和社區承諾來維護。

