青瓦台時代即將重啟！時隔3年7個月 南韓總統府本月重返青瓦台

路透與韓媒報導，南韓總統李在明上任後，拍板將總統辦公室自首爾龍山遷回青瓦台，相關搬遷作業已在12月8日啟動，總統府預計12月25日耶誕節左右完成主要遷移流程。李在明可望自2026年初起重返青瓦台辦公，時隔3年7個月，青瓦台時代再度開啟。

總統府22日指出，除貼身輔佐總統的禮賓與附屬單位外，多個幕僚部門已完成遷回作業，整體進度正依規畫推進。配合總統辦公室遷移，青瓦台自8月1日起暫停對外開放。

至於總統官邸，因部分設施在前一屆政府開放青瓦台期間出現毀損，目前仍在全面檢查與評估修繕範圍，遷移時程相對落後。總統府表示，待檢修作業完成後，才會進一步規畫官邸遷回事宜；在此之前，李在明仍將自漢南洞官邸通勤。

總統府另指出，依李在明競選承諾，青瓦台將作為過渡據點，直到世宗市總統辦公室完工為止。政府目標在2030年前完成世宗辦公室建設，意味李在明在其任期內，仍將以青瓦台作為主要辦公場所。

前總統尹錫悅2022年上任後，打破慣例將總統辦公室從青瓦台遷至位於龍山區的國防部辦公，並在遷出後對外開放青瓦台參觀。