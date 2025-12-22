學生教師參加示威被開除 塞爾維亞各地民眾聲援

數千名塞爾維亞各地民眾今天來到西南部城市諾維帕札（Novi Pazar），加入學生發起的抗議活動，共同反對政府對大學施壓，以及一些曾參加示威的師生被開除。

去年塞國北部城市諾維薩德（Novi Sad）火車站屋頂倒塌，造成16人死亡，引發相關抗議活動，今天的活動是延續性的。

今年11月1日，為紀念火車站坍塌事故一週年，諾維帕札的學生徒步了幾天，前往事故地點諾維薩德舉行大規模示威，成為舉國周知的盛事。

今天抗議人士指出，學生因參加11月抗議活動而曠課，

校方已撤銷他們的學籍，並解雇數十名教師。

這場示威活動，是反對政治干預高等教育更廣泛運動的一環。

來自亞哥迪納（Jagodina）的民眾澤倫巴巴（Momcilo Zelenbaba）說：「我今天來這裡，是為了聲援諾維帕札的學生。」亞哥迪納距離諾維帕札約190公里。

「我來，是因為有200名學生被學校開除，有30名教師失去工作。」

抗議群眾要求當地大學董事會總辭，並重新遴選校長。

在一整天的抗議中，民眾為火車站倒塌事件罹難者默哀。他們揮舞著代表各城鎮及大學的旗幟，吹著口哨、高喊「加油」！

路透社報導，這項由學生、學者與反對派領袖帶領的抗議活動，同時指控塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）及其民粹主義政黨，不但縱容貪腐、公共服務糟糕、裙帶關係盛行，還壓制媒體自由。

武契奇及其政黨對於這些指控，一概否認。

諾維帕札是塞爾維亞人口結構最年輕的城市，居民多數為穆斯林，有6成人口年齡在30歲以下。儘管有鮮明的族群特色，但自30多年前南斯拉夫解體以來，諾維帕札都未曾傳出與鄰居東正教族群發生過衝突。