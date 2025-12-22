快訊

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

國民黨團告發5位大法官涉刑法枉法裁判罪 「知法玩法破壞民主法治」

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓承受被肅清恐懼

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
北韓領導人金正恩（中）視察新落成的龜城市醫院。有報導指金正恩現場視察長達9個小時，隨行高官多已70幾歲高齡被迫整日「罰站」記錄各種指示。法新社
北韓領導人金正恩（中）視察新落成的龜城市醫院。有報導指金正恩現場視察長達9個小時，隨行高官多已70幾歲高齡被迫整日「罰站」記錄各種指示。法新社

北韓領導人金正恩日前出席平安北道龜城市醫院竣工典禮，南韓獨立媒體《Sand Times》調查，金正恩現場視察長達9個小時，停留到日落才離開，隨行高官多已70幾歲高齡被迫整日「罰站」記錄各種指示，身心疲憊。

以報導北韓內幕消息為主的日本獨立媒體Daily NK Japan引述《Sand Times》的報導，說金正恩約在上午9時抵達現場，持續在醫院停留到日落後的下午6時左右。在詳細聽取醫療設備及運營體系報告的同時，他走遍設施的各個角落。同行的黨和政府高官整天需要站著抄筆記。

Daily NK Japan指出，金正恩的視察以事必躬親著稱，詳細詢問所有事務和細節。要是覺得不滿意，立刻斥責，過去有人因為回答不出細節，下場悲慘。

2015年他視察甲魚（鱉）養殖場，不滿養殖場無法正常生產甲魚及培育淡水龍蝦，勃然大怒，嚴厲批評幹部無能、思維僵化和不負責任的工作態度，現場人員低頭抄筆記，北韓官媒朝中社曾公開這些畫面。

Daily NK Japan報導，此次同行多數幹部年齡約在70歲左右，時刻帶厚厚的筆記本，記錄領導者的一言一行，承受隨時可能被罵的精神壓力。指導時間越長，肉體和精神負擔就越重。文章還以「金正恩坐著抽菸、老幹部罰站」為標題，指北韓幹部越接近政權核心，就愈常被迫參與這種苛刻的現場指導，並承受被肅清的恐懼。

報導指出，金正恩為迎接2026年舉行的朝鮮勞動黨第九次代表大會，加快「繳出成果」的步伐，但進展似乎不如他所願。各地地方工廠、醫院、住宅建設趕工，過度動員與苛刻勞動已成常態，累積疲勞與不滿。原本計畫就有不合理之處，要是有失誤，金正恩也會將責任推給幹部，用斥責和處罰加強統治。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

金正恩 幹部 北韓

延伸閱讀

金主愛走金正恩前方 掀接班猜測 前南韓高官神解讀

金主愛走在金正恩前方照片引關注 前南韓高官解讀偏向「這層關係」

駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

訪中時發生什麼事？金正恩女兒金朱愛被「神隱」84天

相關新聞

研究加薩必讀經典！《論巴勒斯坦》如何影響世界

《論巴勒斯坦》（The Question of Palestine），至今仍被視為巴勒斯坦研究領域的經典著作。

美施壓委內瑞拉升級 二度扣押油輪

美國廿日在加勒比海一處國際水域扣押一艘曾停泊委內瑞拉港口的巴拿馬籍油輪，是美國本月第二度扣押載運委國原油的油輪。委內瑞拉...

美媒：以色列擬再攻擊伊朗 將找川普討論

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，以色列官員透露，總理內唐亞胡打算與美國總統川普討論再度對伊朗發動軍事打擊，原因是以方評估...

日經：外國官員關切台灣！朝野惡鬥恐削弱國際支持 質疑國民黨的盤算

日經亞洲21日報導，來自三大洲超過6名外國官員警告，台灣執政黨與在野黨持續升高的政治對立，可能削弱全球主要國家對台灣的支...

委內瑞拉「幽靈油輪」甩開登檢！美國海岸防衛隊加勒比海展開追逐戰

金融時報報導，美國海岸防衛隊21日在加勒比海試圖登檢一艘遭美國制裁、正前往委內瑞拉載運原油的「幽靈船隊」油輪但未成功，目...

南非再傳大型槍擊案 酒吧遭掃射至少9死

法新社報導，南非約翰尼斯堡郊外廿一日發生槍擊慘案，至少十二名槍手開火掃射一間無照酒吧，造成至少九人死亡、十人受傷，警方已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。