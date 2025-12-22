西班牙埃斯特雷馬杜拉自治區選舉 執政社會黨慘敗

快訊

中央社／ 馬德里21日綜合外電報導

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）領導的社會黨在今天埃斯特雷杜拉（Extremadura）自治區選舉慘敗，極右派民聲黨（Vox）取得大幅進展。

作為全國少數派聯合政府主導者的社會黨，近來受到貪腐與性不當行為指控的衝擊，這場位於西班牙西南部農村地區的選舉，被視為該黨整體前景的重要指標。

社會黨僅在65席的地方議會拿下18席，低於先前的28席，創下該黨在埃斯特雷馬杜拉歷來最差的地方選舉成績。

社會黨曾在埃斯特雷馬杜拉執政數十年，但保守派人民黨（Popular Party）2023年在民聲黨支持下取得執政權。

人民黨此次發動選舉希望取得單獨多數，今天雖再度成為第一大黨、拿下29席，但仍未達過半門檻。

這意味人民黨將得再次依賴民聲黨來推動立法。民聲黨席次從5席增至11席。

西班牙的地方政府掌管多項關鍵政策領域，包括教育、醫療、基礎建設與文化。

這是自法院下令審理前桑傑士親信阿巴洛斯（JoseLuis Abalos）涉收取公共工程回扣案以來，首次舉行的地方選舉。

桑傑士胞弟大衛（David Sanchez）與桑傑士夫人葛梅茲（Begona Gomez）也正面臨貪腐相關指控。

近幾週，社會黨也因被控未妥善處理男性高官涉及的性騷擾問題飽受抨擊。

接下來，安達魯西亞（Andalusia）、亞拉岡（Aragon）以及卡斯提亞－萊昂自治區（Castile andLeon），都將在2026年上半年陸續舉行地方選舉。

