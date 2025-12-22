東協外長會議吉隆坡登場 尋求解決泰柬邊境衝突

快訊

中央社／ 吉隆坡22日綜合外電報導

東南亞國家協會（ASEAN）各國外長今天將在馬來西亞舉行會議，尋求結束泰國與柬埔寨之間的邊境衝突，這場衝突本月已造成至少40人死亡，逾50萬人流離失所。

路透社報導，泰柬衝突先前已在東協輪值主席國馬來西亞與美國總統川普斡旋下停火，不過後來雙方再起衝突。各國外長今天將在吉隆坡集會，尋求恢復當時的停火協議。

泰柬均將7月停火與10月和平協議的破裂歸咎對方，同屬東協成員的兩國已同意出席會議，這將是自12月8日衝突重燃以來，兩國政府首次面對面會晤。

馬來西亞外交部昨天發表聲明，由外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）主持的東協會議，將討論可採取哪些措施來緩和泰柬局勢並結束戰事。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示，希望這次會晤能促使泰柬公開談判，化解分歧，達成公平持久的解決方案。

安華昨天在社群平台X表示：「我強調，柬埔寨和泰國必須秉持對話、智慧和相互尊重的精神，才能結束緊張局勢，維護地區和平與穩定。」他還表示已與兩國總理通話。

美國與中國也分別展開外交斡旋以期結束泰柬衝突，但迄今尚未取得任何進展。

馬來西亞 衝突 外交部

