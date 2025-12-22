快訊

戲約不斷前途大好 HBO男星驚傳驟逝享年46歲

有人持刀凌晨逛士林夜市！民眾拍下畫面通報 警方搜尋中

新豐「隨機攻擊」事件？3民眾遭人持棒毆傷 警：感情糾紛尋仇認錯人

雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導

以色列外交部長薩爾今天呼籲西方國家的猶太人遷往以色列，以躲避日益高漲的反猶太主義趨勢。就在一週前，澳洲雪梨一場猶太活動遭遇槍擊，造成15人喪生。

法新社報導，薩爾（Gideon Saar）於猶太教光明節（Hanukkah）最後一天舉行的燭光集會中說：「猶太人在世界各地都有權利享有安全生活，但是我們眼見並且完全理解現況、也有過類似的歷史經驗。如今，猶太人正在全球各地遭到獵殺。」

薩爾在與全球猶太社群和猶太組織的領袖共同舉辦的儀式中表示：「今天我呼籲在英國、法國、澳洲、加拿大、比利時的猶太人：來到以色列地（the Landof Israel）！回家吧！」

自從巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動前所未見突襲、引發加薩戰爭以來，以色列領袖一再針對西方國家反猶情緒升溫予以譴責，並指責各國政府未能有效遏止。

澳洲當局表示，14日發生在雪梨邦代海灘（BondiBeach）的光明節活動攻擊事件受到聖戰組織伊斯蘭國（Islamic State）意識形態啟發。

今年10月猶太曆法中最神聖節日贖罪日（YomKippur），英國曼徹斯特（Manchester）一座猶太會堂遭到襲擊，造成兩人死亡、4人受傷。薩爾當時曾指控英國當局未能採取行動遏止「反猶主義毒潮」。

根據以色列1950年「回歸法」（Law of Return），全球任何猶太人都有權移居以色列並取得以色列國籍。該法也適用於祖父母至少一人為猶太人的人士。希伯來文將猶太人回歸以色列故土稱為「阿利亞」（aliyah），意思是「上行」。

猶太 以色列 反猶

延伸閱讀

美媒：以色列擬再攻擊伊朗 將找川普討論

雪梨邦代海灘槍擊滿一週 澳洲總理出席追悼活動被噓

以色列擬再度對伊朗動武！傳內唐亞胡準備遊說川普加入

以色列刺殺哈瑪斯二把手 加薩停火協議搖搖欲墜

相關新聞

美施壓委內瑞拉升級 二度扣押油輪

美國廿日在加勒比海一處國際水域扣押一艘曾停泊委內瑞拉港口的巴拿馬籍油輪，是美國本月第二度扣押載運委國原油的油輪。委內瑞拉...

美媒：以色列擬再攻擊伊朗 將找川普討論

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，以色列官員透露，總理內唐亞胡打算與美國總統川普討論再度對伊朗發動軍事打擊，原因是以方評估...

南非再傳大型槍擊案 酒吧遭掃射至少9死

法新社報導，南非約翰尼斯堡郊外廿一日發生槍擊慘案，至少十二名槍手開火掃射一間無照酒吧，造成至少九人死亡、十人受傷，警方已...

南韓想造核動力潛艦 日本前司令官指不如拚掃雷能力

美國總統川普同意讓南韓打造核動力潛艦，不過日本自衛艦隊前司令官香田洋二認為，從地理、作戰熟練度來看，南韓核動力潛艦難派上大用場。另一方面，外界指南韓可望成為繼澳洲之後，下一個取得美國核動力潛艦技術的國家，但香田指出，美國不會提供關鍵技術，南韓急於導入核潛艦，恐成本高、效益低。

日本戶籍可寫台灣 「台灣女婿」瀧波宏文揭正名內幕

「台灣女婿」前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文21日應日本李登輝之友會邀請發表專題演講，揭露日本今年5月上路的修正後戶籍法，...

泰柬邊境沖突：逾50萬平民流離失所

（德國之聲中文網） 柬埔寨內政部周日（12月21日）發表聲明稱，過去兩周內，泰柬邊境爆發的激烈交火已造成超過 51.8萬名柬埔寨人流離失所。聲明指出，平民為躲避泰方的火炮和空襲，被迫撤離家園和學校，正

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。