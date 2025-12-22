快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

路透：美國正在委內瑞拉附近追緝第3艘油輪

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

官員今天告訴路透社，美國海岸防衛隊正在委內瑞拉附近的國際水域追緝一艘油輪。如果這次行動成功，將是本週末以來第2起、近兩週內第3起類似行動。

報導指出，一位美國官員表示：「美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）正積極追緝一艘受到制裁、屬於黑暗艦隊（dark fleet），並參與委內瑞拉規避制裁活動的船隻。該船懸掛偽造旗幟，已被發布司法扣押令。」

另一位官員指出，這艘油輪正受到制裁，不過迄今尚未被登船檢查。官員補充，可能有多種攔截形式，包括船隻或飛行器接近目標船舶進行監控。

不願具名的這些官員未透露行動具體地點，也未說明追緝的是哪艘船。白宮今天未立即回應置評請求。

總統川普上週宣布，對所有受到制裁的油輪進出委內瑞拉實施「封鎖」。

川普對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施加的壓力行動包括在區域內升高軍事部署，以及在這個南美國家附近的太平洋和加勒比海對被指控運毒的船隻執行20多次軍事打擊。這些攻擊至少已造成100人死亡。

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天在電視專訪中表示，被扣押的前兩艘油輪是在黑市運作，並且為受制裁國家提供石油。

他在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中說：「所以我不認為，美國這邊民眾需要擔心這些船被扣押會導致油價上漲。這只是幾艘船，而且都是黑市船隻。」

不過一位石油交易員告訴路透社，22日亞洲巿場恢復交易時，這些扣押行動可能導致油價略微上漲。

美國 油輪 委內瑞拉

延伸閱讀

美施壓委內瑞拉升級 二度扣押油輪

世界日報社論／川普在玩Fed版「誰是接班人」遊戲

香港公司油船加勒比海遭美扣押！載200萬桶油 曾自委內瑞拉運油至中國

川普封鎖委內瑞拉 美軍國際水域再扣油輪

相關新聞

美施壓委內瑞拉升級 二度扣押油輪

美國廿日在加勒比海一處國際水域扣押一艘曾停泊委內瑞拉港口的巴拿馬籍油輪，是美國本月第二度扣押載運委國原油的油輪。委內瑞拉...

美媒：以色列擬再攻擊伊朗 將找川普討論

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，以色列官員透露，總理內唐亞胡打算與美國總統川普討論再度對伊朗發動軍事打擊，原因是以方評估...

南非再傳大型槍擊案 酒吧遭掃射至少9死

法新社報導，南非約翰尼斯堡郊外廿一日發生槍擊慘案，至少十二名槍手開火掃射一間無照酒吧，造成至少九人死亡、十人受傷，警方已...

普丁願與馬克宏對話磋商烏克蘭和平 法國總統府表歡迎

針對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）表態願意與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對話，法國總...

高市早苗內閣滿2個月 民調維持高支持率

日本首相高市早苗內閣今天成立滿2個月，她在社群媒體X發文表示，近日將正式遷入首相公邸，並回顧就任以來，國會與外交行程滿檔...

雪梨邦代海灘槍擊滿一週 澳洲總理出席追悼活動被噓

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶槍擊案今天屆滿一週，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。