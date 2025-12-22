馬克宏阿聯勞軍 宣布法國啟動建造新航艦

中央社／ 阿布達比21日綜合外電報導

法國總統馬克宏今天宣布，他已經正式批准建造新航空母艦計畫，以取代現役核動力航艦戴高樂號。

法新社報導，戴高樂號（Charles de Gaulle）歷經逾十年建造期，於2001年服役，是美軍之外、全球唯一一艘使用核子動力的航艦。

馬克宏（Emmanuel Macron）在阿拉伯聯合大公國慰勞法軍期間指出：「根據最近兩項軍事規劃法，經過全面而仔細的審查，我決定為法國配備一艘新航艦。」他表示，是在本週做出最終決定。

馬克宏說：「在掠食者橫行的時代，我們必須強大，才能令人生畏。」

法國於2018年首次啟動更換戴高樂號的研究，初步作業則在兩年後展開。

儘管歐洲聯盟第2大經濟體正陷入預算僵局，法國仍宣布正式啟動新航艦建造計畫。

法國國內包括法軍總參謀長蒙頓（Fabien Mandon）在內都提出質疑，認為在歐洲可能與俄羅斯爆發戰爭疑慮下，應優先考慮其他更迫切領域。

馬克宏辦公室表示，計畫正式啟動後，所有相關的建造合約才能夠進行簽署。

新航艦同樣採用核動力，噸位將遠大於現役旗艦。新航艦排水量將近8萬噸，長約310公尺；相較之下，戴高樂號為4萬2000噸、長261公尺。新航艦可搭載2000名船員和30架戰鬥噴射機。

儘管相較於排水量均超過10萬噸的美國海軍現役11艘巨型航艦，這艘新航艦仍然較小，目前全球僅中國和英國皇家海軍擁有同等噸位航艦，且皆採傳統動力。

路透社報導，法國國防部長沃特蘭（CatherineVautrin）在X平台表示，這艘新航艦預計於2038年服役，與戴高樂號預計退役時間大致相符。戴高樂號是在2001年服役，距離1986年開始建造約耗時15年。

